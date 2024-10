"La cadena de oro y la lapicera me las había regalado mi abuelo"

El concejal Carlos Alonso habló esta mañana con el equipo del programa "Bahía Hoy", que se emite por La Brújula 24, respecto de la grave denuncia que hizo en las últimas horas por un robo ocurrido en el seno del Concejo Deliberante.

El edil acusa a la presidenta del cuerpo, Marite Gonard, y a sus pares Silvina Rubio y Valeria Rodríguez, quienes formaron recientemente un nuevo bloque de La Libertad Avanza, por sustraerle algunas de sus pertenencias de su oficina.

En ese sentido, Alonso lamentó que la cadena de oro y la lapicera en cuestión eran un regalo de su abuelo. Y aseguró que la propia Gonard tiene antecedentes de este tipo de acciones.

"El secretario fue a primera hora, abrió la oficina para dejar una documentación y después la cerró, porque nos íbamos a cruzar al municipio para una presentación", explicó. Y dijo que "en ese ínterin nos empezaron a llamar porque estaban la Presidenta y tres personas más intentando abrir con otra llave. Todo esto está vinculado con la intención manifiesta de parte de ella -Gonard- de sumar gente a un bloque con muchas irregularidades".

En esa misma línea, Alonso señaló: "A partir de ahí desencadenan una sucesión de hechos en los cuales yo no me presto. Querían tener una discusión dentro del bloque y yo simplemente me asesoré con mis abogados, me dijeron que meterse por la fuerza era un delito, que estaba penalizado, y que al haber sido la Presidenta del Concejo quien la facilitaba, estaba incumpliendo con deberes de funcionario público y haciendo abuso de autoridad. Es una intromisión por la fuerza en un área privada". Lo que no puede hacer es hacerlo sin previo aviso, y sin que yo esté presente".

De igual modo, el concejal libertario aseguró que "lo más relevante, si yo dejo de lado el hurto, es la infracción al Artículo 244/249 del Código Penal, que no es la primera vez que lo hace. Hay antecedentes de abuso de autoridad de su parte"

"La cadena la dejé el viernes porque la pulsera se me rompió y la lapicera la estaba usando el secretario, por eso estaban ahí esas cosas. Eran cosas que me regaló mi abuelo, que pasaron a mi papá y luego a mi persona. Yo hoy estoy cumpliendo una función política, no me quiero detener en cuestiones personales, pero acá lo más relevante es el incumplimiento de los deberes de funcionario público".

"Es la primera vez que se denuncia, pero no la primera vez que sucede. A mi ya me había sacado una oficina. Un día llegué y me faltaba la mitad de la oficina, sin haber mediado ninguna comunicación, tampoco me habían dejado teléfono ni impresora. También hay una antecedente con Barrionuevo, que pidió un cambio de secretaria y dijo que no se lo iba a dar. No es novedad por parte de la Presidente. Yo me conformo con que me deje trabajar tranquilo y me devuelva la oficina", expuso.

Y añadió: "No tengo que pelearme con nadie, dejo a la Justicia lo que corresponde. Yo considero que hay un delito que debe ser resuelto. Yo estoy pidiendo que se respete la institución y el reglamento. No pido que se me haga una excepción".