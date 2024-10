"La universidad seguirá siendo pública y no arancelada, eso no se toca"

El presidente Javier Milei intentó bajar el tono de la polémica generada tras sus declaraciones sobre las universidades nacionales. El mandatario había señalado que hoy en día solo los hijos de familias ricas pueden acceder a las universidades públicas, lo que fue interpretado como un posible inicio de debate sobre el arancelamiento. No obstante, durante una entrevista con Antonio Laje en LN+, Milei aseguró: “La universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, eso no se toca”. Aclaró que no está en discusión la gratuidad, aunque destacó que “gratuita no es, alguien la está pagando, en este caso la paga mayormente los que no van”.

Lo que sí puso en debate fue la necesidad de auditar los fondos destinados a las universidades públicas. Durante la entrevista, Milei cuestionó a quienes se oponen a la medida, diciendo: “¿Acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de delincuentes de la política? ¿Ustedes están a favor del robo?”. El presidente también se refirió al veto de la ley aprobada por el Congreso sobre el salario docente, argumentando que el proyecto no detallaba de dónde saldrían los fondos. A pesar de ello, expresó estar dispuesto a apoyar una nueva ley, siempre que se especifique el financiamiento.

Las declaraciones de Milei y el veto presidencial provocaron una fuerte reacción en la comunidad universitaria. Estudiantes y profesores organizaron asambleas y protestas para reclamar por mejores salarios y financiamiento. Luca Bonfante, titular del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, afirmó que un centenar de universidades están involucradas en medidas de protesta. Bonfante detalló que las tomas y asambleas buscan visibilizar “la insostenible situación salarial de los docentes”, aunque aclaró que las actividades académicas no se han interrumpido.

En otro tramo de la entrevista, Milei insistió en la importancia de auditar el presupuesto universitario, declarando: “El que no quiere ser auditado es un chorro”. Además, sugirió revisar “qué hacen los profesores en las aulas”. A pesar de los dichos del presidente, los datos indican que cuatro de cada diez estudiantes de universidades públicas provienen de familias que están por debajo de la línea de pobreza, lo que contradice sus afirmaciones sobre la exclusividad de la educación superior para las clases altas.

Con información de Infobae