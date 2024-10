A Grabois le gritaron "ladrón" y protagonizó una pelea callejera

Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande, volvió a quedar en el centro de la polémica tras un altercado en Palermo. El incidente ocurrió cuando Grabois, al salir de una reunión en el barrio porteño, fue confrontado por un hombre identificado como Marcos Viera. Según testigos, Viera increpó al dirigente con un comentario que desató la confrontación: "¿Qué hacés acá? Ocupate de los pobres". El momento fue grabado por personas que estaban en la calle Armenia, y los videos se viralizaron rápidamente en redes sociales.

En las grabaciones, se observa a los colaboradores de Grabois tratando de calmar la situación mientras el dirigente le advertía a Viera: “La próxima no va a ser en la pierna”, en lo que muchos interpretaron como una amenaza. El tenso intercambio continuó con Grabois diciéndole: “La próxima vez la pensás de nuevo”, lo que agravó la situación. En otro video, Viera aparece tirado en el suelo, quejándose de que no podía caminar, mientras exclamaba: “Si me rompió la pierna”.

“Grabois”



Porque golpeó a un vecino de Palermo y fue denunciado por lesiones y amenazas. pic.twitter.com/EUQRDgHb6D — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 10, 2024

La intervención de la Policía de la Ciudad fue necesaria para controlar el enfrentamiento, y los hechos fueron informados a la Unidad de Flagrancia. Grabois fue imputado por amenazas y lesiones a raíz de este episodio. Este incidente no es aislado, ya que a fines de septiembre, el dirigente protagonizó otro enfrentamiento en el aeropuerto de Ezeiza, cuando fue insultado por pasajeros al regresar de una reunión en Roma encabezada por el papa Francisco.

GRABOIS LE PEGO A UN VECINO



Este tipo desde que salieron sus curros esta muy violento, certifica que tiene la cola sucia. pic.twitter.com/ec3KNzAocC — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) October 10, 2024

En ese incidente en Ezeiza, tal como reflejó La Brújula 24, Grabois fue insultado por varios pasajeros, y la situación escaló rápidamente, lo que obligó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria a intervenir. Los insultos fueron constantes, acusando a Grabois de robar a los pobres, a lo que él respondió desafiante, pidiendo pruebas. Finalmente, los agentes lograron separarlo del resto de los pasajeros y lo escoltaron hacia la salida del aeropuerto.

Escracharon a Juan Grabois en el Aeropuerto de Ezeiza. pic.twitter.com/NrotL0hU93 — BLENDER (@estoesblender) September 23, 2024

Con información de Perfil