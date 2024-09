Escándalo con Grabois en Ezeiza luego de su viaje a Roma para visitar al Papa

El dirigente social Juan Grabois fue protagonista de un escándalo esta mañana en el aeropuerto Internacional de Ezeiza. El ex candidato presidencial fue insultado y abucheado por personas que se encontraban en la estación al regresar de la capital de Italia, Roma, hacia donde viajó para participar de un actividad junto al papa Francisco.

De acuerdo a varios videos que se viralizaron en redes sociales, Grabois se “plantó” frente a los cuestionamientos. Frente a personas que lo acusaban de “chorro”, el abogado y militante popular contestó en reiteradas oportunidades: “¿A quién le robé señora, a quién?”. De fondo se escucharon otras voces que replicaban “a los pobres”.

La tensión comenzó en la terminal de arribos y se trasladó luego al estacionamiento, donde se escucha a algunas personas gritar: “Andá a trabajar”. El dirigente cercano a Francisco replica: “Andá a trabajar vos, yo vergüenza no tengo”. Luego, un señor se acercó al auto en el que se estaba subiendo Grabois para retirarse del aeropuerto y recriminó: “A vos no te votó nadie, le fuiste a mentir al Papa, no le contaste la verdad de nada”.

Personal de la Policía Aeroportuaria de Seguridad (PSA) intervino y se interpuso entre Grabois y las personas que lo insultaban para evitar un confrontamiento físico. Finalmente, Grabois se expresó en redes sociales sobre el episodio: “Sigan intentando, nunca me van a correr de ningún aeropuerto, nunca me van a callar, nosotros no nos rendimos nunca”.

Grabois estuvo la semana pasada en Italia. Participó el viernes en el Vaticano de una actividad convocada por Francisco junto a otros referentes sociales de la región. En ese encuentro, el Pontífice habló con una novedosa crudeza sobre la situación en Argentina al cuestionar sin tapujos al gobierno nacional por la utilización de gas pimienta en una manifestación realizada en contra del veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria.

“Me hicieron ver un filmado de una represión de hace una semana, menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. No tenían derecho a reclamar lo suyo porque eran revoltosos, comunistas… y el Gobierno se puso firme: en vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta. Les convenía. Ténganlo en cuenta”, dijo Francisco.

También denunció un caso de corrupción aunque no precisó si sucedió durante el gobierno de Javier Milei o en administraciones pasadas. “Me contaba un emprendedor internacional, que estaba haciendo en Argentina unas inversiones de extensión de eso que ellos estaban llevando adelante, que trabajan muy bien y fue un acuerdo. Fue a presentar al ministro un nuevo plan de nuevas extensiones, el ministro lo atendió muy bien y dijo ‘dejemeló, ya lo van a llamar…’”, continuó. “Al día siguiente, el secretario del ministro lo llamó, le dijo si puede pasar ‘en dos días, así le entregamos el permiso’. Pasó, le entregó los papeles y la firma…y cuando él (el emprendedor) se estaba por levantar, le dijo: ¿y para nosotros, cuánto?… ¿Y para nosotros, cuánto? La coima. El diablo entra por el bolsillo, no se olviden”.

También hubo un respaldo público explícito del Papa a Grabois por la toma de terrenos realizada en 2020 en Entre Ríos en un campo de la familia del ex ministro de Agricultura Luis Etchevehere.

No es la primera vez que Grabois vive un mal momento en Ezeiza. En 2022, fue “escrachado” en el área de Migraciones al regresar de otra visita a Francisco, a quien ve a menudo. En uno de los registros que se viralizó de aquel incidente, el dirigente le habló directamente a una de las personas que lo increpaban y le preguntó su nombre: “Vos sabés mi nombre y yo no se el tuyo ¿Cómo te llamas? No te animás a decir tu nombre. Sos un c…”.

“¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Que nosotros tenemos coraje”, se lo escucha decir. “Yo nunca le robé absolutamente nada a nadie. Laburé toda mi vida”, agregó Grabois, en un escena tensa que obligó nuevamente a la intervención de la PSA.

“Me estaba defendiendo de una veintena de personas que comenzaron a difamarme en Migraciones. No voy a aceptar que por odio ideológico se pretenda suprimir y amedrentar a ningún dirigente de ningún partido u organización, y reivindico el derecho a defensa frente a cualquier forma de agresión grupal, física o verbal”, expresó el militante social en un comunicado de prensa difundido después del enfrentamiento.

Sigan intentando. Nunca me van a correr de ningún aeropuerto. Nunca me van a callar. Nosotros no nos rendimos nunca. — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 23, 2024

Algo similar sucedió en noviembre 2023, cuando una mujer empezó a filmarlo y a preguntarle “¿De dónde venís?”. “No, me voy”, respondió el líder del Frente Patria Grande frente a los insultos de su interlocutora, que repetía: “Arruinaste el país con Cristina, hijo de puta, te voy a meter en redes sociales, arruinaste el país con esa hija de puta”.

