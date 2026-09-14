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Abrieron las inscripciones para el 41º Salón Anual de Arte de la Bolsa de Comercio
La convocatoria incluye las categorías pintura y escultura. Las obras podrán presentarse hasta el 16 de octubre y habrá premios de hasta 5 millones de pesos.
La Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca abrió las inscripciones para participar del 41º Salón Anual de Arte, una nueva edición del tradicional certamen que reúne obras de pintura y escultura.
La recepción de trabajos permanecerá abierta hasta el 16 de octubre y se realizará de manera online a través del sitio web de la institución.
Según el cronograma previsto, el 6 de noviembre se llevará a cabo la jura de las obras recibidas, mientras que la inauguración de la muestra será el 27 de noviembre, a las 19:30, en la sede de la Bolsa de Comercio, ubicada en avenida Colón 2.
Para esta edición se establecieron tres premios en cada uno de los rubros. El primer puesto recibirá 5 millones de pesos, el segundo 2,5 millones y el tercero 1 millón de pesos.
La inscripción y las condiciones para participar pueden consultarse en www.bcbb.com/salon.
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