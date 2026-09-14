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Fuerte viento y ascenso de la temperatura: así comienza la última semana de invierno
El meteorólogo de LA BRÚJULA 24 especificó lo que se prevé en materia climática para las próximas horas en la ciudad.
El lunes en Bahía Blanca y gran parte de la región presentará una importante amplitud térmica y buenas condiciones, según manifestó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Beneditis.
"Si bien el amanecer presenta registros térmicos bajos, los guarismos irán en franco ascenso con el transcurrir de la jornada, ayudado en especial por algunas ráfagas del norte", expuso en su habitual informe matutino.
Luego, De Benedictis adelantó que el cielo lucirá algo a parcialmente nublado y con un pico máximo que en horas de la tarde llegaría a los 17 grados, con un bajo índice de la humedad, lejos del frío de fin de semana.
Por último, el profesional anticipó que para el martes se pronostica descenso en la intensidad del viento, con pocos cambios en el termómetro, siempre con el sol predominando y haciendo su aporte antes de la primavera.
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