"Es una afrenta a la universidad", dijo Linares sobre la polémica lista libertaria

El ex intendente Jaime Linares habló esta mañana con el periodista Germán Sasso, por La Brújula 24, respecto del escándalo desatado a raíz de una lista libertaria presentada para las elecciones de la Asamblea Universitaria de la UNS.

Tal como reveló este medio, el listado incluía nombres pesados del ambiente carcelario, como el "Monstruo de Dorrego", un sujeto que purga una pena de 40 años por abusar y prender fuego a una nena, o un ex jugador de independiente preso por violación, entre otros resonantes casos.

Anoche, la responsable de ese polémico armado, una estudiante de Derecho llamada Aldana Nungeser, rompió el silencio en el aire de La Brújula TV y manifestó que está arrepentida. "Me equivoqué, no sabía quién era", explicó.

"La verdad que es una afrenta, incluso, para la universidad pública. Esta tarde vamos a ir todos a una marcha y encima nos piden explicaciones sobre algunos temas obvios de la universidad. Y por el otro lado, los que representan al partido del gobierno aparecen con estas cosas. Entiendo que si los otros éramos casta, ahora hay que elegir entre casta buena o mala", analizó Linares.

Y recordó: "yo empecé a militar en el radicalismo en abril del 72 y en el 73 armamos con un grupo de amigos la Franja Morada, pero siempre con la supervisión de los dirigentes del partido, lo conversábamos. Teníamos un control de nuestra gente, aun en toda lista".

"Es parte de una cultura que aprendimos nosotros de los mayores, de tener algún filtro los responsables de armar una lista. Me sorprende que ahora nadie se haga cargo de un disparate semejante".

"Es uno de los casos más aberrantes que conozco de los últimos años -por el preso que violó y prendió fuego a una menor-. Creo que esto es una muestra de cómo es este tema de participar hoy en política en estos partidos, son cuestiones de adhesión masiva y sin ningún tipo de compromiso, ni conceptos básicos de lo que es un partido", sostuvo con indignación.

En esa misma línea, el ex jefe comunal bahiense indicó que "cuando nosotros armamos la Franja -Morada- acá, vino un dirigente que tenía vínculo directo con toda la gente del partido, no es que cualquiera hacía lo que quería. Este tipo de cosas no ayudan en este momento de confusión, para decir que el camino elegido es el indicado".

"Me parece que es consecuencia de la época, de pensar que hay que dejar atrás lo anterior, pero no se sabe adónde van. Yo coincido en mirar para adelante, pero hay que tener principios básicos y morales para una construcción de este tipo, si no se mezcla buena gente con este tipo de personajes". "A nadie se le puede ocurrir ir a buscar a un muchacho de estos para una lista, es un mal síntoma para lo que es una construcción que están empezando ahora con Karina Milei. En esa lista sola son como cuatro, no quiero pensar cuando presenten las otras", cerró.