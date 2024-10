"Anoche miré la nota a Nungeser y bajé el volumen, era un bochorno"

Tomas Dell'Elce es uno de los integrantes del equipo del PRO-Libertad, bajo la línea de Patricia Bullrich. En diálogo con LA BRÚJULA 24, el joven de 24 años se refirió al escándalo que ventiló este medio hace 24 horas a partir de la aparición de presos con condenas por delitos aberrantes en la lista libertaria para la Asamblea Universitaria de la UNS.

"En Bahía Blanca, La Libertad Avanza está en medio de una interna. Hay dos ramas, una representada por Oscar Liberman y la otra por Marité Gonard. En el caso de Aldana Nungeser acompañaba hasta ayer a Liberman y quería adueñarse de la agrupación estudiantil de los liberales en la UNS con una lista", destacó Dell Elce, al inicio de su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, afirmó que "nosotros decidimos presentar una nómina paralela, verificamos los candidatos y la presentamos. Aldana nos llama porque vio que nuestra lista estaba bien armada para armar un mix. De buena fe decidimos sentarnos a negociar y de común acuerdo llegar a una nómina con ambas variables intercaladas".

"Se confeccionó una con un candidato de cada uno, pensamos que ella había estudiado a sus candidatos, algo que claramente no hizo. En las capturas de ayer se ve los candidatos que proponía Aldana con los números pares de su lista original. Hasta ayer estaba enterado de que ella proponía 5 presidiarios y hoy ya se habla de 6, nunca nos había advertido eso porque de lo contrario no hubiese salido", resaltó, en otro tramo de la nota radial.

Consultado respecto a sus sensaciones, reflejó: "Era una vergüenza para la Universidad, los alumnos y todo el partido porque la lista está asociada con La Libertad Avanza. Cuando vi la nota de La Brújula, presenté la renuncia por cuestiones morales, era imposible compartir una nómina con un hombre así. Como no depende de mí, aconsejé que lo prudente era retirar las listas también del Consejo Superior y de las Departamentales, buscando evitar una sorpresa desagradable".

"A Liberman no le creo que haya sido un error. Ayer se hablaba de dos presidiarios y en realidad, de mínimo, tenés tres. Aldana formaba parte de un programa de educación en contexto de encierro, me hace ruido que no sepa con qué gente estaba tratando. Hablé con una chica del Grupo Académico en el que estaba Nungeser y me decía que no había forma de que no tuviera conocimiento sobre las personas a las que incluía", reflexionó el joven.

Y quien en el último tiempo se convirtió en una suerte de influencer en redes, fue aún más allá sobre la entrevistada anoche en La Brújula Televisión: "Se olvidó de mencionar que es profesora de la Cátedra de Género, Diversidad y Derecho, es un bochorno. Ayer cuando veía la entrevista tenía que bajar el volumen. No estoy en la línea de Liberman, por eso con ella no tenía mucho vínculo previo".

"Por lo que entiendo, la interna surge por la designación de un presidente en el HCD. Recuerdo que Liberman quería oficializar a alguien del oficialismo local. Allí se produjo una ruptura, dividiendo el bloque de cuatro. Luego, también hubo ruido con Aldana, porque Oscar armó su Juventud con esta chica que venía del kirchnerismo. Fue una militante activa, algo que se puede ver en las redes", cerró Dell'Elce.