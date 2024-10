Racing empató con Platense por Liga Profesional

Racing empató 1-1 con Platense en el Estadio Presidente Perón, no pudo aprovechar el envión anímico de la clasificación a semifinales de la CONMEBOL Sudamericana y volvió a dejar puntos en el camino por el Torneo de la Liga.

Después de la contundente goleada ante Athletico Paranaense, la Academia quería sumar otra alegría en Avellaneda y, de paso, arrimarse a Vélez, que empezaba la fecha nueve puntos arriba. Pero de entrada el Calamar opuso resistencia.

Apenas un minuto había transcurrido desde el inicio del juego cuando Taborda habilitó a Picco de taco y el volante puso a correr a Minerva, quien levantó la cabeza y le tiró un preciso centro a Guido Mainero, que aprovechó la llamativa pasividad defensiva de Racing y anotó el 1 a 0 del elenco de la dupla Orsi-Gómez.

De esta manera, en menos de 90 segundos, el equipo de Gustavo Costas tenía que remar de atrás, a diferencia de lo que le había ocurrido el jueves, cuando se adelantó antes de los 20 segundos por intermedio de Agustín Almendra, quien empezó a hacerse cargo del equipo junto con Juan Fernando Quintero, el otro gran talentoso del equipo.

Y aunque el ex Boca y el ex River no pudieron conseguir la igualdad, sí lo logró Santiago Sosa, siempre clave en el conjunto albiceleste, que recibió de Juanfer y sacó un tremendo derechazo que se coló en el ángulo superior izquierdo de Juan Pablo Cozzani (38′).

De cara al complemento, la dinámica del encuentro no cambió. Racing siguió buscando el arco rival con cierto ímpetu, pero con el correr de los minutos empezó a quedarse sin fluidez de juego ni ideas y le costó llegar al arco de Platense, que tuvo las más caras de la segunda etapa, con Mateo Pellegrino como protagonista.

El delantero nacido en España tuvo un par de ocasiones de gol, incluido un remate mano a mano con Gabriel Arias, pero falló en la definición. Costas movió el banco y mandó a la cancha a Baltasar Rodríguez, Johan Carbonero y Agustín Urzi, pero no pudo revertir el cotejo y, a fin de cuentas, el empate a uno pareció lo más justo en el Cilindro de Avellaneda.

Racing alcanzó los 25 puntos en 16 fechas, estancándose en el séptimo puesto, a ocho puntos del líder Vélez, que todavía tiene que jugar, mientras que Platense llegó a las 20 unidades (es decimocuarto). En la próxima fecha, el Marrón recibirá a River, desde las 19 horas del domingo 6 de octubre, mientras que un día antes la Academia visitará al Fortín (15:00), aunque la cabeza está, claro, en las semis de la Sudamericana con Corinthians, que se jugarán los jueves 24 y 31 de octubre.

