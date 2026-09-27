Histórica remontada de Boca ante Racing: ganó 3 a 2 y se metió en semifinales de la Copa Argentina

Boca firmó una de esas noches que quedan grabadas. En el Gigante de Arroyito, el Xeneize perdía 2-0 ante Racing y parecía al borde de la eliminación, pero reaccionó en el tramo final, lo dio vuelta 3-2 y consiguió el pase a las semifinales de la Copa Argentina.

La Academia había golpeado primero con un verdadero golazo. A los 18 minutos, Gastón Lodico convirtió de córner y puso el 1-0 con un gol olímpico. Apenas iniciado el complemento, Adrián “Maravilla” Martínez amplió la ventaja y dejó a Boca contra las cuerdas.

Pero el partido cambió con el ingreso de Enner Valencia. El delantero ecuatoriano descontó a los 27 minutos del segundo tiempo y, ocho minutos más tarde, volvió a aparecer para marcar el 2-2. A esa altura, el clásico ya se había transformado por completo y Boca iba por todo.

¡GOLAZO AGÓNICO Y FINAL!



Enner Valencia convirtió un hat-trick y dio vuelta el partido para ponerse 3-2 sobre Racing para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. pic.twitter.com/4cRwd2K40z — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026



Cuando la definición por penales parecía inevitable, Valencia volvió a vestirse de héroe. En la última jugada completó su hat-trick y decretó el 3-2 definitivo, desatando el festejo xeneize en Rosario y dejando a Racing sin reacción.

La remontada depositó al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena entre los cuatro mejores del certamen. Ahora Boca se medirá con Banfield en semifinales, con la ilusión de dar otro paso hacia la final después de una clasificación que tuvo de todo.

Con información de Minuto Uno