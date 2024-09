Laura Ubfal desarrolló su habitual columna de espectáculos en el aire de La Brújula 24.

Cambios en ElTrece, Carmen Barbieri al reality y chau a los “Poco Correctos”

En este lunes, Carmen Barbieri, figura de eltrece, fue convocada para conducir “Cuestión de Peso”, tarea que hará por dos semanas por las vacaciones de su animador habitual, Mario Massaccesi.

En ese rol se vio cómoda a Carmen, cercana a los participantes, y muy apoyada por el equipo que integran los Cormillot, en este caso el padre, su mujer, la nutricionista Estefanía Pasquini y el entrenador de los participantes, Sergio Verón.

La conductora de “Mañanísima” fue bien recibida por el equipo y por los participantes y el número la acompañó.

Mientras tanto, se supo que termina en eltrece el ciclo vespertino “Poco Correctos” que coconducen Pollo Álvarez y Chino Leunis.

El Pollo seguirá al frente de “La jaula de la moda” y el Chino reemplazará nuevamente a Darío Barassi, en “Ahora caigo”.

Lo que se comenta es que Pollo Álvarez siempre pensó en conducir un ciclo divertido y el programa viró demasiado hacia la actualidad y la política.

Sorprendió Telefe con su decisión

Cuando se rumoreaba que el horario sería el de las 18 horas y se especulaba con el devenir de las novelas turcas que van a la tarde, Telefe sorprendió con la decisión de emitir la tira “Margarita”, creación de Cris Morena, desde el próximo lunes a las 21.15, reforzando su prime time.

Cris estuvo charlando en la noche de este lunes en Telefe Noticias con Rodolfo Barili y fue allí que se conoció la noticia del horario de la historia que es secuela de “Floricienta” y que, entre muchas, tiene las participaciones centrales de Mora Bianchi, Isabel Macedo y Mery del Cerro con la inefable Graciela Stefani y la talentosa Julia Calvo, Rafa Ferro y muchos de los chicos de la academia “Otro mundo”.

Enemigas a fuego lento: Maru Botana vs Jimena Monteverde

La historia es muy antigua, tiene años de tele y data de aquella vez en la que Jimena Monteverde contó que la echaron de un canal a pedido de Maru Botana.

En el programa que conducía Marcelo Polino por eltrece en el 2018, Jime, actual chef de los ciclos de Mirtha Legrand y Juana Viale y conductora de “Escuela de cocina”, confirmó que se quedó fuera de América a pedido de Maru.

Fue entonces que Jime dijo “hay que ser malo en la televisión…a veces el ser buenito en la televisión no hay lugar, hay que tener otra firmeza, es muy cruel, pero es cierto”.

Jimena habló también de cómo “rescató” a Coco Carreño y lo llevó a estar en su programa, cuando el cocinero se había enfrentado en su momento a Maru, a quien no le cayó bien que él tuviera su propio ciclo televisivo.

Jime fue noticia hace poco cuando salieron las nominaciones del Martín Fierro, porque su “Escuela de Cocina” no estuvo en la terna de los premios.

Todo partió de uno de sus jóvenes chefs que consideraron que el programa merecía ese lugar y Jime fue quien dio la cara y dijo que “estoy triste y decepcionada. Me duele que no nos reconozcan como programa gastronómico porque la gente todo el tiempo nos dice que la pasa bien mirándonos, que aprende con las recetas” y agregó “creo igual que en algún momento nos van a reconocer y que el año que viene sí vamos a estar nominados”.

