El Martín Fierro de Oro se lo llevó Telefé Noticias: todos los ganadores

El recuerdo para quienes ya no están 💓 @AbelPintos y @NahuelPennisi cantan "No me olvides" en una noche emocionante 🌠



Seguí la gran noche de los #MartinFierro en https://t.co/S24R6EWDr8 ✨ pic.twitter.com/9hjsfhXElX