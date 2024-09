Nicolás Massot: “Milei es un mentiroso consuetudinario”

El diputado Nicolás Massot, ex jefe del bloque del PRO y ahora integrante de Hacemos Coalición Cívica, habló con el equipo del programa “Bahía Hoy”, que se emite por LA BRÚJULA 24.

En la previa del discurso del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Congreso de la Nación, Massot consideró que “creo que estamos frente a un Gobierno que empieza a encerrarse, como pasó con otros, en un programa económico al cual no le encuentra una fácil salida”.

Y explicó, en ese sentido, que para poder salir del cepo cambiario hace falta “una salida del dólar Blend, que es el principal problema del país”. “Esta idea de que el 20% de las exportaciones sean liquidadas en el mercado financiero es lo que hace que el BCRA no acumule reservas. Estamos en un espiral, en el que la recaudación empieza a caer y por eso pasan estas incongruencias”.

En esa misma línea, el legislador bahiense contó que “el Gobierno, a quien acompaño firmemente para buscar un ordenamiento macro, cae en inconsistencias como haber eliminado el impuesto a bienes personales y haber aumentado el pago de monotributos, y al mismo tiempo decir que no hay plata para sostener el funcionamiento de las universidades o llevar a la jubilación mínima al umbral de la canasta básica”.

“Ahí está la falacia, Milei anteayer en una entrevista con Majul dijo que el aumento de ganancias no lo necesitaba, es un mentiroso consuetudinario porque no podría haber bajado el impuesto país ahora”. “Hay plata para bajar Bienes Personales o el impuesto País, la discusión no es si está o no la plata, porque si no, no podría darse el lujo de apañar el desfalco de la tabacalera Sarandí, que son 2 mil millones de dólares”, dijo.

Y agregó: “Hay que entender que la política económica radica en qué uso se le da a la plata. El esfuerzo fiscal tiene que ser repartido, los 7 millones de jubilados pagaron el 40% del ajuste de Milei, también lo pagaron estudiantes universitarios o los docentes”.

Más frases de Nicolás Massot en el aire del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24:

“Es razonable que en un contexto que no daba para más, existiera un ordenamiento, pero hay que separar la paja del trigo. Acompaño la determinación de Milei en alcanzar a reducir la inflación, de ordenar el espacio público, lo que digo es que acá hay que salir de esta simplificación en que los obsecuentes del gobierno te dicen que cualquier crítica te hace kirchnerista, eso es falso”.

“El rol de una oposición cuando es constructiva, cuando quiere respetar el mandato elegido por el pueblo, tiene que ser aspirar a la excelencia, a que el trabajo lo hagamos todos, no que lo hagan los jubilados”.

“Pasamos de Celopatra a Moisés. Estos liderazgos megalómanos que no reconocen ningún defecto, donde siempre hay una necesidad imperiosa de conseguir enemigos afuera para justificar los malos resultados o reforzar los intereses de un electorado dividido”.

“Eso es lo que nos entierra cada vez más, eliminar cualquier pensamiento crítico”. “Es raro ver al Presidente criticar a Cristina o Massa y, sin embargo, sí critica a muchísimos de quienes hacemos en parte que todo esto sea posible”.