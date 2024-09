La drástica decisión que tomaron con Tamara Pettinato en El Nueve

En LAM, el programa conducido por Ángel de Brito, hablaron del escándalo que tuvo Tamara Pettinato con Alberto Fernández y confirmaron la decisión que tomaron en el canal en el que trabaja la periodista.

“Ahora sí lo podemos confirmar Tamara está fuera de El Nueve por decisión del canal. Tamara mandó carta documento. No se comunicó con sus compañeros después de los últimos episodios”, informó Ángel de Brito ante la mirada asombrada de las angelitas.

“Hay bastante enojo con ella. A ella le cayó muy mal cómo trataron el tema en el que era su programa”, agregó el conductor del programa de la farándula.

Tras la información contada por De Brito mostraron un informe en el que Tamara Pettinato hablaba sobre su vínculo con El Nueve, en el que explicaba que “todavía no se cerró el vínculo con el canal. Estamos en la misma. No se comunicó nadie conmigo: me pidieron que me tome una semana y nunca más se comunicaron. Esa es su manera”.

“Es como se manejan ellos. No tengo idea. Me dijeron ‘tomate una semana’. Y no me hablaron nunca más. Nadie. No tengo idea si me echaron”, agregó la periodista que finalmente fue desvinculada del canal.

Fuente: LB24 / MdZol.