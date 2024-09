Le quisieron pegar a Luciano Martos con su propio megáfono

Luciano Martos denunció una agresión en medio de una manifestación realizada esta mañana, en contra del veto de Javier Milei al aumento de haberes de los jubilados.

En contacto con la redacción de La Brújula 24, Martos contó que “vinieron a agredirnos, la policía tuvo que frenar. Después pidió perdón –aludiendo al agresor– y quiso pegarle a los periodistas, me manoteó el megáfono”.

“Vino con el auto y decía que me iba a ir a buscar. Está todo filmado, juntamos muchas firmes, cada día más gente”, refirió.

“No entiendo por qué, es raro, me agarró el megáfono y me quería pegar. Yo no le hice nada, me decía que le grité en el oído, pero es mentira. Menos mal que había muchos abuelos y jóvenes”, explicó con indignación.