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Confirmaron la causa de muerte del violador que apareció sin vida en la cárcel de Saavedra
El hombre cumplía una condena de 14 años de prisión por dos hechos de abuso sexual gravemente ultrajante.
La autopsia confirmó que Antonio Ramón Villegas, el condenado por abuso sexual que fue encontrado muerto la semana pasada en la Unidad Penal Nº 19 de Saavedra, falleció como consecuencia de un infarto.
De esta manera, quedó confirmada la hipótesis que había surgido apenas se conoció el fallecimiento. Otros internos habían señalado que Villegas habría sufrido un infarto, aunque en ese momento la causa de muerte todavía debía ser establecida mediante los estudios correspondientes.
El hombre, de 67 años, murió durante la madrugada del miércoles 5 de agosto en la cárcel donde se encontraba alojado. Su fallecimiento había sido reportado alrededor de las 5 y el sector en el que apareció el cuerpo quedó inicialmente preservado para permitir el trabajo de Policía Científica.
La Justicia dispuso entonces la realización de una autopsia en el Hospital de Coronel Suárez para determinar con precisión qué había provocado el deceso. El resultado conocido ahora confirmó que se trató de un infarto.
Villegas llevaba más de nueve años detenido y cumplía una condena de 14 años de prisión por dos hechos de abuso sexual gravemente ultrajante. La sentencia había sido dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Bahía Blanca por abusos cometidos contra dos víctimas que habían quedado a su cuidado.
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