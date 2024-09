Los resultados y las posiciones del fútbol femenino local

Se disputó la quinta fecha del torneo Clausura de Primera A y Primera B de la Liga del Sur en el fútbol femenino.

Primera División A

La Armonía 2 – 1 Bella Vista

Cecilia Moreno y Natalia Analia Espinoza // Cristel Colihuinca.

Libertad 3 – 7 FCPB

Mariel Cantarutti, Lucrecia Strinatti y Elisa Seijas // Sofia Mattos (4), Jennifer Olmedo, Celina Torres y Lucía Aranda.

STMBB 4 – 1 Sansinena

Jazmín Alcetegaray (2) y Victoria Nervi (2) // Ludmila Fernández

Villa Mitre 6 – 0 SPIQPYA

Sol Menéndez Perrone (3), Agustina Rodriguez (2) y Florencia Pinedo.

Primera División B

Rosario PB 0 – 2 San Francisco

Clara Iturrioz y Ailin Randisi.

Estrella de Oro 3 – 2 Huracán

Araceli Giménez (2) y Paula Rodríguez // Victoria Sánchez y Macarena Dias.

AEC 6 – 1 Comercial

Martina Silva (2), Clara Arnaude, Camila Piccirilli, Antonella Tachetti y Mercedes Rodríguez // Marcela Canullan.

*Sporting 1 – 0 Olimpo

Alexia Villani / Suspendido a los 12’ST por lesión de Giuliana Campetella, jugadora de Olimpo.

*Tiro Federal vs Pacífico (C), el conjunto cabildense no presentó equipo.

Fuente: prensa Liga del Sur