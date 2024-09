Colapinto después de su gran debut: “Me duele todo el cuerpo, pero estoy muy feliz”

Franco Colapinto vivió un debut inolvidable en la Fórmula 1 este domingo durante el Gran Premio de Italia. Aunque apenas había dado ocho vueltas con el neumático duro de su Williams antes de la carrera, logró completar las 53 vueltas del circuito de Monza con un impresionante puesto 12, rozando el mejor resultado del piloto a quien reemplazó, Logan Sargeant.

Sin embargo, más allá de los números, la experiencia resultó agotadora para el joven argentino de 21 años. “Me duele todo el cuerpo, pero estoy muy feliz”, confesó con una mezcla de cansancio y alegría.

“Es un momento que voy a recordar por siempre, mi primera carrera de Fórmula 1. Fue una experiencia muy linda todo el fin de semana, lo disfruté mucho. Muy feliz. Muy agradecido con todo el equipo, me ayudaron mucho a progresar rápidamente y a tener buen ritmo. No había probado nunca el neumático duro, no había hecho más que ocho vueltas seguidas en una carrera y ahora de golpe hice 53 y estuvieron bien. Tuve un muy buen ritmo”, afirmó, en declaraciones a ESPN.

"FÍSICAMENTE ESTUVE BIEN, LO QUE MÁS ME COSTÓ QUE TUVE DOLORES POR EL ASIENTO", declaró Colapinto tras la carrera y ya piensa en los trabajos que tendrá que hacer para las siguientes fechas.



La clasificación previa había sido un punto de frustración para Colapinto, ya que no pudo superar la Q3. No obstante, la carrera resultó ser una redención, y el piloto se mostró satisfecho con su desempeño. “La frustración de la qualy se fue un poco con la buena carrera de hoy”, admitió, destacando su control sobre la degradación de las gomas y su comprensión del coche. Aunque largó más atrás de lo que esperaba, terminó muy cerca de sumar puntos, quedando a solo 12 segundos.

Además, el piloto argentino se sorprendió gratamente por su propio rendimiento. “No sé si esperaba esto antes de la carrera, había muchas incógnitas. Hice una buena largada, controlé bien las medias al principio. Y con las gomas duras, que no había probado nunca, pude hacer un buen trabajo. Hay que seguir trabajando para cortar la brecha con Alex (Albon), que es mi referencia más grande. Voy a estar muchos días en el simulador ahora”, reconoció.

Con información de Clarín