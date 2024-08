Todas las novedades que se vienen en Gran Hermano

Es lunes y no podía faltar. Llega Laura Ubfal al aire de “Hora Pico”, por La Brújula 24.

Escándalo: Lucía y Nico juntos, la traición a Flor Regidor

El tema aparentemente fue así: Flor Regidor estaba en Bariloche, como lo viene haciendo hace varias semanas, trabajando para una agencia de viajes estudiantiles.

De Bariloche volvió a Buenos Aires y viajó a Uruguay para encontrarse con otros ex GH, pero sobre todo, con su “pareja”, Nicolás Grossman.

Señales,flor también remaba en dulce de leche desde gh,Lucia le decía 2 palabras y quedaba bobo Nicolás,cuando no querés ver te pasan cosas asi https://t.co/V4F13uuYdz — ✭.¸ E͓̽l͓̽i͓̽ ¸.✭¤ (@eli243275) August 25, 2024

Y lo que habría sucedido es que apenas llegada se enteró de que la noche anterior, Lucía “Luchi” Maidana y Nico habrían estado juntos.

Fue una gran desilusión para Flor, y ahora “las vizcachas”, como Catalina Gorostidi, estarían muy enojadas con Luchi por esta actitud, cuando nadie es víctima ni victimario, porque Nico seguramente estuvo de acuerdo con estar con ella.

Gente es lamentable lo que tengo que contarles, pero lucia se chapó a Nico en Uruguay antes que ella llegue allá pasó el acontecimiento. Lamentable de ambas partes. Que opinan los florico — ★Manzana ★ (@fedefarias5) August 24, 2024

Flor publicó un texto donde explica claramente su dolor por lo acontecido y habla de la “infidelidad” vivida.

Una historia esperable entre chicos tan chicos, con ganas de vivir y probarlo todo, sin demasiado compromiso. Nico ya había dicho que no quería ponerle título a su relación con Flor. Y Luchi estaba decidida a buscar la relación.

El posteo de Flor

“Desde el día que firmamos contrato para entrar a Gran Hermano sabíamos que nuestra vida iba a estar expuesta en todos los momentos y que lamentablemente cada cosa que pase iba a ser pública. Es por eso que me veo con la necesidad de aclarar esto, con Nico desde el día que salió charlamos de lo que quería cada uno y siempre di el lugar a que él decida lo que quiera hacer conmigo, nuestra relación fue super real hasta el día en que él decidió faltarme el respeto con una infidelidad. Dicho esto pido respeto para ambos en este momento y que las cosas las vamos a hablar nosotros en privado. Los quiero, gracias.

Ya había habido un enfrentamiento entre Flor y Luchi por Nico, pero habían hablado y todo quedó en paz. Hasta ahora, donde Nico eligió.

El “Gran Hermano” que viene tendrá “casa de cristal”?

Como contamos en nuestro debut de “Teamunbfal” por América, la próxima edición de “Gran hermano” que volverá a conducir Santiago del Moro, tendrá muchas novedades.

Entre ellas, podemos anticipar que además de los participantes “anónimos” puede llegar a integrar el grupo de jugadores de la Casa, un “hermanito” famoso.

Y además, adelantamos que a la hora del repechaje, si todo cierra, podría llegar a implementarse la “casa de cristal” o “caja de cristal” que se vio, por ejemplo, en la edición brasileña del reality.

Los posibles candidatos al repechaje pasan unos pocos días en una “casa de cristal” armada dentro de un shopping y el público los acompaña desde afuera y después vota a los que elige para reingresar al juego.

Santi del Moro ya contó que será una edición “salvaje” y la producción que encabeza Martín Borrillo se prepara para sorprender con un regreso triunfal.

Mientras tanto, los ex jugadores tanto de la edición del 2022/23 como la del 2023/24 siguen dando que hablar y son tema permanente en los medios y en las redes.

Desde la presencia de Marcos y Coty en un boliche en Neuquén hasta el Martín Fierro digital de Juli Poggio; el triángulo amoroso con amores y desengaños de Flor Regidor, Nico y Luchi Maidana; ni hablar del día a día de Furia; Holder subiéndose al ring del Gran Rex para pelear contra Yao Cabrera; Virginia Demo en el debut con su unipersonal y en su éxito de “Legalmente Rubia”, Romina Uhrig entre la política, las mentiras y sus romances, etc, etc.

📲 || Marcos y Coty en Neuquén invitados por Fiesta Peperina ✨️ @/carbarross#MarcosGinocchio pic.twitter.com/jUo8BZCYp9 — MGN (@marcosgnews) August 25, 2024

Pilar Smith se reconcilió con su pareja y salió a festejar

Se separó hace un tiempo de Rafael Pérez Huidobro, con quien estuvo en pareja durante cinco felices años y ahora, la periodista Pilar Smith nos dio la primicia de su reconciliación.

“Salinos a festejar” nos dijo Pilar, y nos envió la imagen junto a su pareja, a la doctora Ana Rosenfeld, a Juan Alberto Mateyko y a Diego Suárez.

En su momento, la conductora de Gossip y columnista de Telefé Noticias había dicho sobre la separación del empresario futbolístico que “sí, me separé. Nos peleamos, tuvimos una discusión y terminamos. No fue nada grave, fue el desgaste, pero no hubo terceros en discordia. Estoy triste, pero es lo mejor”.

Ahora, todas son sonrisas para la pareja reconciliada, en tiempos en que Pïlar tiene mucho trabajo y se ocupa a full, como siempre de sus tres hijos.

