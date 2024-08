La jefa del PAMI local habló del recorte en la cobertura de dos medicamentos

PAMI lanzó esta mañana en dependencias del Club Villa Mitre el programa “Deporte a lo Grande 2024”. El mismo se desarrollará hasta octubre en las sedes del “Tricolor” y Pacífico con el objetivo de que las personas afiliadas puedan disfrutar de un espacio de encuentro, mediante la práctica de deportes adaptados y actividades lúdico cognitivas, fortaleciendo a su vez, la relación de las personas mayores con los clubes de barrio.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Graciela González Prieto sostuvo que “nos gusta verlos porque es la parte integral de la salud de los que están bien para aprovecharlos, también nos ocupamos de eso en el Instituto. Son programas de PAMI que tienen continuidad, tenemos el mismo presupuesto del año pasado y llevamos adelante los talleres donde la cantidad de anotados sea la suficiente”.

“La idea del PAMI es poder ampliar las propuestas. El viernes se lanzaron los cursos UPAMI y ahí hay actividades como idiomas y tango, entre otras, pudiéndose anotar desde la página del Instituto con el número de afiliado, o bien en los centros de jubilados y clubes para hacer talleres y actividades”, resaltó la doctora, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y afirmó: “Lo que se hizo fue una readecuación en la cobertura de medicamentos que tiene que ver con los que se usan por un corto período y no son para tratar enfermedades. El Ibuprofeno y el Paracetamol bajaron de 100 a 40% cuidando al afiliado porque esos remedios no se pueden ingerir por mucho tiempo a raíz de que generan trastornos hepáticos. Además se detectó un abuso de estos medicamentos que se compraban para familiares, vecinos y amigos”.

“Para los oncológicos y aquellos fármacos para enfermedades crónicas no se cortó la cobertura total. A los que no pueden pagar el 60% de estos remedios que no se les cubre en su totalidad se les otorga una vía de excepción o subsidio social siempre y cuando lo prescriba un médico y por un corto lapso de tiempo porque no se pueden ingerir por un lapso prolongado”, consideró González Prieto.

Por último, reflejó que “los médicos tenemos que enseñarle a los pacientes para evitar lastimar o que cuando alguien necesite realmente de un fármaco no le haga el efecto deseado”.