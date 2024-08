Sigue la polémica entre Ángel de Brito y Furia

Llega el viernes y no podía faltar una nueva columna de la periodista Laura Ubfal.

Ya está el menú de los Martín Fierro

Hubo varias degustaciones a cargo de la producción del Martín Fierro que transmitirá Telefe el próximo 9 de setiembre desde el Hilton y el chef se esmeró para preparar el menú general, una opción especial para vegetarianos y otra para veganos. Habrá que avisar antes la selección si uno la requiere en estos casos.

Lo cierto es que nunca puede faltar la carne y así se podrá apreciar en los platos finalmente elegidos.

Apenas se empiecen a servir las mesas, habrá un snack en cuatro bocados, humita, tomaticán, empanada, y tartar de trucha.

La entrada estará compuesta por un zócalo de garbanzo especiado, jamón crudo, queso mascarpone, albahaca y tomates asados.

Para el plato principal se servirá lomo de novillo, con texturas de zanahorias asadas, emulsión de zanahoria y chocolate blanco, roll de papa y salsa de mostaza.

Y el postre será un cremoso de limón, confitura de frambuesas, crocante de chocolate blanco y almendras.

Los 10 invitados sentados a las 65 mesas del salón (650 en total hasta ahora), pasarán antes por la blue carpet (el azul es el color de Paramount) para hacer las notas a la prensa y mostrar sus looks.

Como cada temporada, las mesas 1 y 2 a los costados de cada lado y al frente del escenario serán para Susana Giménez y Mirtha Legrand con sus respectivos invitados y algún miembro de APTRA.

También tienen ya definidas sus mesas Marcelo Tinelli y su equipo ternado del “Bailando”, el Noti de Telefe de Rodolfo Barili y Cristina Pérez, Telenoche, Adrián Suar, Cris Morena, Pasión de Sábado que será homenajeado, al igual que Nuevediario, mesa en la que estarán entre otros, Claudio Rígoli (nominado) y Silvia Fernández Barrios.

“Masterchef” con Wanda Nara y sus jurados, “Gran Hermano” con ex participantes, la Tora (nominada como revelación) y producción (Santi del Moro conducirá la fiesta) y habrá que ver si Sol Pérez nominadas, se sienta en esa mesa o en la de Vero Lozano.

Guido Kaczka y su gente, Laurita Fernández y Canal 9 con Esteban Mirol, el doctor Tartaglione, Nara Ferragut y Karin Cohen, también serán de la partida.

Otras mesas serán para Carmen Barbieri y su “Mañanísima” que se sentaría con Fede Bal y sus productores, también nominados por “Resto del Mundo”, Vero Lozano y su equipo, Georgina Barbarossa y los invitados de su programa con Nancy Pazos nominada, al igual que “A la tarde”, “Ariel en su salsa”, “Escape Perfecto” con Iván de Pineda y China Ansa, también revelación entre muchos más.

Por América estará Mariana Fabbiani y su equipo, nominada ella y el programa, el director Lucas Arecco, Santiago Sposato nominado como cronista y Marcela Tauro como panelista

Claro que también habrá banners de distintos medios como cada año para las fotos posteriores para los ganadores con su Martín Fierro en la mano.

Juli Poggio princesa dark elogiada por Zaira Nara y más en los #PremiosIdolo

En la noche de este miércoles se entregaron los premios Ídolo, una Gala que llega de España y que involucra a las figuras de las redes y en la transmisión de Luzu se vio a Zaira Nara y Tuli Acosta entrevistando, entre otros, a Juli Poggio y Cachete Sierra,

Zaira elogió el look de Juli creado por Vero de la Canal y comentaron que estaba inspirado en Bella Hadid en una Met Gala, como princesa dark.

Entrevista de Zaira Nara y Tuli Acosta a Cachete Sierra y Juli Poggio en los #PremiosIdolo 💘 pic.twitter.com/HnDt69zjCj — .🩶 (@ginxggio) August 23, 2024

En la misma Gala estuvo nominada Momi Giardina en el rubro de humorista y charlando con Ángel de Brito en LAM reconoció que le ofrecieron conducir el Cantando y no aceptó por tener mucho trabajo en estos meses, con viajes y giras incluidas.

🌟 MOMI GIARDINA desde los PREMIOS ÍDOLO



💬 "Rechacé el cantando porque tengo mucho trabajo"



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/l6P7QVFAsx — América TV (@AmericaTV) August 23, 2024

Y lo que llamó la atención es que Stephanie Demner, nada informada y supuestamente “influencer”, se haya puesto el mismo vestido que Flor Jazmín ya lució en otra oportunidad El mundo de los canjes es así de cruel, pero hay que estar atentos.

Acaso está igual vestida que la mismísima primera dama ? #luzu #premiosidolo pic.twitter.com/zMqIyz9qYA — Josefina Pesenti (@JosefinaPesenti) August 23, 2024

La polémica continúa: Ángel de Brito vs Furia

A partir del episodio que relatamos en el encuentro solidario en Uruguay donde estuvo presente Furia y donde el organizador, Juan Herrera, no solo estuvo feliz con su presencia, sino que dijo que volvería a convocarla; la ex jugadora publicó un texto en sus redes relatando su visita al país vecino y lo sucedido, según ella, en la Gala y le contestó el conductor de LAM, Ángel de Brito, al ser aludido su programa:

Alguien le puede avisar a #Furia



1- no tenemos ni mandamos cronista a Uruguay.



2- que no sabe de redes ni de televisión, que solo fue la sexta eliminada de un reality.



3- que escriba en castellano.



4- que hace meses, no es noticia para nosotros



5- que nos reímos de ella.… pic.twitter.com/96zL4iwXQd — A N G E L (@AngeldebritoOk) August 21, 2024

No es la primera vez que el tema es noticia, pero si bien LAM no mandó cronista a Uruguay, sus redes del programa se hicieron eco del tema de Furia en Uruguay a través del material exclusivo de Farándula Show.

Aunque la realidad, más allá de LAM, es que como ya dijimos, que Gustavo Descalzi, cronista para América en Uruguay (con lo cual involucra a todos los programas del canal y de hecho salió en este miércoles en “Intrusos” explicando su punto de vista sobre los hechos que lo involucraron), no fue el eje del enojo de Furia.

Lo fue la periodista uruguaya Flavia Pintos, quien , como señaló Graciela Alfano en nota en “Intrusos”, en su momento había tenido un entredicho con la propia Grace y esta vez “picanteó” a Furia, quien también lo destacó en sus redes.

“Flavia Pintos fue una persona que le brinde de buena onda una nota. Con todo el amor hasta q me empezó a picar. Una desubicada busca fama“, escribió Furia.

