El tenso momento de Thelma Fardin y Juana Viale: “Preguntan por mis padres y no por los de Darthés”

Este domingo en Almorzando con Juana, Thelma Fardin y Nico Riera se presentaron como invitados para conversar sobre su romance y la obra Motorhome, que protagonizan en el Teatro Cosmopolitan. Sin embargo, uno de los momentos más tensos del programa se produjo cuando Juana Viale, tras discutir la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, comenzó a indagar sobre la historia familiar de Fardin. La conductora abordó temas sensibles, preguntando por la condena del padre de Thelma por abuso sexual contra su media hermana.

Viale introdujo el tema diciendo: “Sobre el ámbito familiar yo sé que no te gusta hablar mucho, pero te lo voy a preguntar. Tu padre también fue condenado por abuso a tu media hermana, ¿no? Cumplió su condena y ya”, haciendo referencia a la denuncia que Carla Lescano, media hermana de Fardin, presentó contra José Luis Fardin, quien fue condenado y liberado en 2014. Ante esto, Thelma respondió de manera contundente, aclarando que no tiene relación con su progenitor: “Para mí es mi progenitor, no es mi padre”. Además, recordó que en junio de este año, la justicia brasileña dictó una sentencia de seis años de prisión en régimen semiabierto contra Juan Darthés, tras la denuncia que ella misma presentó por los hechos ocurridos en Nicaragua en 2009.

La conversación se tornó aún más incómoda cuando Viale continuó cuestionando a Fardin, preguntándole si su madre había defendido a su padre en lugar de a su hermana. Thelma expresó su frustración ante la tendencia de focalizarse en la vida de las víctimas en lugar de la de los victimarios, mencionando que “nunca se habló de los padres de él” y cuestionando por qué la historia de su familia es tan relevante mientras se ignora la del agresor. La actriz criticó la práctica común de interrogar a las víctimas y no a los abusadores, señalando que, aunque se ha sometido a un intenso escrutinio público, esta exposición mediática también ha tenido un impacto positivo al animar a otras personas a denunciar la violencia.

Finalmente, luego de la emisión del programa, Thelma expresó su malestar en redes sociales por lo ocurrido, manifestando que “hay preguntas que no son incómodas, son violentas”. Aunque Fardin lamentó la experiencia, destacó que siempre es importante intentar hacer pedagogía sobre estos temas, a pesar de las dificultades.