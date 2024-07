“Me siento muy solo”: el mal momento de Santi Maratea

Llega una nueva entrega de la periodista Laura Ubfal en el aire del programa Hora Pico. Porque como siempre, todo lo que tenés que conocer del mundo del espectáculo está en La Brújula 24.

Recordá que para saber más de estas cuestiones podés entrar al sitio www.laubfal.com. Acá te acercamos un resumen con los títulos salientes abordados hoy por la especialista:

Embarazados: Fede Hoppe y Maca Rinaldi

Ella dejó la tele para dedicarse a estudiar Psicología y él estuvo viajando junto a Marcelo Tinelli, cubriendo primero el reportaje a Leo Messi y después la Copa América y ahora Fede Hoppe y Maca Rinaldi están de festejo, a la espera de su primer hijo.

En realidad, una nena, porque la pareja ya anunció el sexo de la que viene, que se llamará Amanda.

Hablamos con Marcelo Tinelli quien nos confirmó la noticia de la feliz pareja que no quiso anunciar nada hasta pasados los meses, como para estar seguros con este embarazo que vino a llenar de alegría sus familias.



Fede y Maca se conocieron en “Showmatch” en el 2017, pero blanquearon la relación un año después y hubo idas y vueltas hasta que afirmaron esta pareja que hoy se encamina a ser padres de una niña acuariana.

El Martín Fierro de Televisión en marcha, ternas y homenajes

Muy pronto los socios de APTRA empezarán a votar las ternas para las 35 categorías acordadas entre el presidente de la entidad, Luis Ventura y los responsables de la organización de la próxima entrega de los premios Martín Fierro de Televisión por parte de Telefe, que transmitirá esa emisora el lunes 9 de setiembre.

Como se sabe, Santiago del Moro estará al frente de la conducción de esta fiesta que se hará una vez más con cena, desde el Hotel Hilton de Puerto Madero y donde podemos anticipar que habrá cuatro homenajes a figuras y programas consagradas por mérito y trayectoria, consensuados entre la Comisión Directiva de APTRA y Telefe.

El canal ya lanzó la convocatoria para la cobertura de la Alfombra Roja con inscripciones para todos los medios que quieran cubrir la llegada de las figuras a la fiesta, con vencimiento el próximo 15 de agosto.

Pronto, también, se conocerán los nombres de quienes tendrán a su cargo las postas en la red carpet para mostrar los looks, una parada obligada que siempre da que hablar durante toda la semana, con especialistas que miran con la lupa los modelos de cada diseñador.

Y, obviamente, a las 35 ternas se suma la del Martín Fierro de Oro, cierre de la ceremonia de entrega de los premios, como cada año, al mejor de los mejores entre los ganadores.

Santi Maratea desolado

“Me siento muy solo”, contó públicamente Santi Maratea, tras la muerte de su papá.

Lo dijo en sus redes sociales como un pedido de ayuda, cuando también se sintió muy decepcionado por un amigo. “Tengo una noticia bastante triste para compartirles: hace dos semanas que se murió mi viejo. Mi papá falleció de cáncer de pulmón, estaba enfermo hace como un año y finalmente la enfermedad lo terminó matando. También sabrán algunos que hace cinco años se murió mi mamá, esto hace que ahora no tenga ni mamá ni papá“, explicó el infuencer.

Maratea también contó que no le gusta victimizarse pero que está ahora “un poco asustado, no sé de qué. Me siento muy solo. A lo largo de la vida me comí bastantes desilusiones porque soy una persona que me cierro bastante en mí y a la que le cuesta mucho confiar en la gente. No soy muy partidario de hacerme la víctima ni de ponerme en la postura de: ‘¿por qué todo el mundo me traiciona?’ Pero sí me cuesta mucho confiar en la gente porque me han traicionado muchas veces, personas que me querían mucho, que me aman mucho incluso. No entiendo por qué personas que me quieren mucho me cagan tanto en la vida”.

La mamá de Santi, Mariana Chevallier Boutell, se quitó la vida el 29 de agosto de 2019 luego de transitar un fuerte cuadro de depresión.

“Santi Maratea”



Porque murió su padre y el influencer deslizó: “No sé qué va a pasar en mi vida después de esto…”. pic.twitter.com/kN7HLQ7twy — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 30, 2024

Fátima Florez y Norberto Marcos a juicio

“En una conversación nos poniamos de acuerdo” dijo Norberto Marcos en “A la tarde” hablando de su inminente juicio por división de bienes con su ex, Fátima Florez: “de lo que hay para dividir no voy a hablar, pero la imposibilidad de poder comunicarme con ella, porque su teléfono estaba bloquedo para mí, llevó a este tipo de cosas”.

“Esto fue mucho antes de (Jaiver) Milei” agregó el productor y dijo sobre el actual productor de su ex que “(Guillermo) Marín fue un accidente en la vida de Fátima, aparece por el hecho de que nosotros nos separamos, no tiene nada que ver con nuestra separación. Si no hubiera sido él, hubiera sido cualquier otro”.

“Voy a ser la primera codirectora argentina que va a codirigir un show en Las Vegas, con un artista que quiero y admiro como Fátima Florez”, anticipó la correntina Gliceria Ibarra a Epoca.

Escuchá la columna completa de Laura Ubfal en el aire de Hora Pico, por La Brújula 24:

Recordá que para conocer más sobre estos temas podés ingresar a www.laubfal.com.