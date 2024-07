Reyes le contestó a Dichiara: “Atrasa con sus dichos sobre la locación de la planta de GNL”

El concejal de LLA, Mauro Reyes, habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 y le contestó al Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Alejandro Dichiara, quien en este mismo medio había admitido no conocer al edil bahiense, el cual lo había criticado por sus dichos en torno a la postura del gobierno nacional sobre la locación del proyecto de YPF-Petronas para explotar el GNL.

“Que me conozca o no es algo que no hace a la discusión. Nos hemos cruzado en la reunión que tuvo lugar en La Plata hace un mes por el tema de la planta”, retrucó Reyes, en su charla con el periodista Germán Sasso, evidenciando su discrepancia con el dirigente montermoseño.

Y lanzó: “Lo que es valioso discutir son sus dichos que atrasan sobre lo que pasó a partir del 10 de diciembre y la locación de la planta. Es algo que ya se superó, al igual que las sospechas del kirchnerismo con los votos de la Ley Bases a cambio de la instalación de la planta. Eso quedó desterrado con lo que pasó en el Senado”.

“Debemos centrarnos más en ser competitivos en lo institucional, para que la planta se instale en Bahía y que esto se resuelva por cuestiones técnicas. Milei no quiere que la planta vaya a Punta Colorada, lo que él trata de expresar es lo que manifiesta cualquier economista, lo hace desde el punto de vista técnico”, refirió el edil, en otro segmento de la nota radial.

Consultado respecto a lo que manifestó el presidente durante el programa de Alejandro Fantino, infirió: “Cualquier inversor se va a fijar en el marco institucional y la cuestión jurídica. En Río Negro, junto a Chubut y Neuquén que se sumaron a la causa, contra un gobernador que no apoya al intendente de Bahía Blanca. Punta Colorada como opción tiene a tres gobernadores por detrás. La pelea de Kicillof no es eficiente con la demora en adherir al RIGI nacional”.

“Cualquiera puede interpretar lo que quiera. El gobernador, con su postura, no puso a disposición todas las herramientas para los bahienses. Si el Intendente devuelve informado el proyecto de adhesión, debería salir por unanimidad. Ojalá en el final del camino sea un resultado positivo para Bahía”, concluyó Reyes.