Federal A: Villa Mitre juega en Mar del Plata y Olimpo tendrá fecha libre

Este fin de semana comienza la segunda fase del Federal A, tras el sorteo realizado hace minutos. Villa Mitre jugará en Mar del Plata, mientras que Olimpo tendrá fecha libre.

La reunión en el Consejo Federal contó con la presencia de Juan Larocca, presidente de Villa Mitre y Alfredo Dagna, titular de Olimpo, junto a los representantes de los demás clubes.

Por votación de 8 a 6, se decidió mantener la fecha de inicio de la Fase Campeonato para este fin de semana, arrancando el domingo 21 de julio.

El sorteo del fixture que le dará vida a la segunda fase del Federal A.

La primera fecha de la Zona A, que será un nonagonal a 8 fechas todos contra todos, quedó de la siguiente manera: Gutiérrez vs. Argentino, Ciudad Bolívar vs. Camioneros, Santamarina vs. Germinal, y Kimberley vs. Villa Mitre, con Olimpo libre en esta jornada.

El clásico bahiense se disputará el 18 de agosto en el estadio Roberto Carminatti, cuando el aurinegro reciba a Villa Mitre por la fecha número 5.