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Precio de hacer un asado en Bahía Blanca acumula un alza del 9% en lo que va de 2026
El valor de la carne viene marcado la tendencia reciente en la medición que hace el CREEBBA.
El valor de hacer un asado para seis personas en Bahía Blanca registró un incremento de 9,1% en los siete primeros meses de 2026, de acuerdo con el índice que elabora el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA).
En específico, en julio el índice marcó una caída 0,9% y así volvió a mostrar una variación negativa luego de la baja de 0,7% del mes anterior.
La reducción estuvo explicada principalmente por la carne, que tuvo una baja mensual de 6,8%. También retrocedió el fiambre, con una disminución de 3,8%.
En sentido contrario, el pan encabezó las subas de julio con un incremento de 13,1%, seguido por las verduras, que aumentaron 8%, y el vino, con una variación de 6,1%.
También se registraron aumentos en la cerveza (4,1%), las bebidas sin alcohol (3,7%), el chorizo (2,5%) y la leña (1,3%).
En tanto, la variación interanual del costo de hacer un asado para seis adultos se ubicó en julio en 30,7%, levemente por debajo del 31,6% registrado en junio.
Precio de hacer un asado en Bahía Blanca acumula un alza del 9% en lo que va de 2026
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