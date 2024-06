La feroz declaración del DT de Escocia sobre el bahiense Facundo Tello

El partido que Hungría le ganó en el último minuto adicionado a Escocia quedó marcado por ese 1-0 con sabor a épica para el ganador (y de bronca para el seleccionado eliminado del certamen) pero también por el susto que generó la lesión de un futbolista. En una jugada de pelota parada se produjo un choque múltiple dentro del área escocesa, y uno de los jugadores se llevó la peor parte. Se trata de Barnabás Varga, delantero de Hungría, que debió ser trasladado a un hospital de la ciudad de Stuttgart. Varios medios húngaros informaron luego que Vargas estaba consciente, bajo control y en condición estable, y el DT Marco Rossi confirmó que deberá ser operado por fracturas en el rostro y se perderá lo que queda del torneo. Sin embargo, otra noticia se derivó de ese encuentro y fueron las críticas que recibió Facundo Tello, árbitro argentino, por parte del DT de Escocia, Steve Clarke.

Los ánimos se caldearon en los bancos de suplentes luego de que Kevin Csoboth marcó, en el décimo minuto agregado del segundo tiempo del partido disputado en el Stuttgart Arena, el gol del triunfo de Hungría, que confía en ser uno de los cuatro mejores terceros de la etapa de grupos para avanzar a octavos de final.

Eso enojó al entrenador Steve Clarke, que en la zona de vestuarios explotó contra el arbitraje de Facundo Tello. Clarke criticó la decisión de no otorgar un penal a su equipo, ya que quedaron eliminados de la Eurocopa 2024 de manera dramática. Cuando faltaban poco más de 10 minutos para el final contra Hungría en Stuttgart, el suplente Stuart Armstrong cayó en el área húngara bajo la presión de Willi Orban. Sin embargo, el árbitro argentino indicó que continuara el juego y el encargado del VAR, Alejandro Hernández, optó por no intervenir. “El punto más importante del juego es el penal. ¿Por qué no se da? Necesito una respuesta. Necesito saber por qué no se cobró el tiro penal. No entiendo cómo el VAR puede ver eso y decir que no es un penal… Tengo palabras para ello, pero me gusta evitar las multas y conservar mi dinero”.

Steve Clarke's anti Argentinian rant 😂 pic.twitter.com/2I5LhvO3Vg — Le Souness (@LeSouness) June 23, 2024

Cuando se le preguntó si había hablado con el árbitro, Clarke dijo: “¿Cuál es el punto? Es de Argentina. ¿Por qué no es un árbitro europeo? No entiendo por qué está aquí y no en su país arbitrando un partido. Es una competencia europea y debería haber un árbitro europeo. Es sólo mi opinión”. Una crítica que roza el xenofóbico, ya que (haya tenido o no razón) está cuestionando la capacidad de un árbitro argentino elegido por la UEFA, como si dirigir en la Eurocopa tuviese una diferencia de clases o niveles de profesionales. Todos los días el fútbol genera aciertos y errores. Además, Clark debería saber que Tello dirigió el Mundial de Qatar 2022. Además, es raro que el DT en ningún momento hace mención a Alejandro Hernández, español que estaba a cargo del VAR.

No fue el único que criticó la tarea de Tello. El exdelantero inglés y comentarista de la BBC Alan Shearer estuvo de acuerdo en que Escocia debería haber tenido un penal. “La decisión del penal fue terrible”, dijo. “Para mí fue un penal tan claro como todo el día. Orban elimina a Armstrong. Su rodilla derecha sobre su pantorrilla izquierda. Para mí eso es un penalti claro, claro”.

Miguel Scime, exárbitro de fútbol, lo respaldó en su cuenta de X: “Fue una tarea muy buena de Facundo Tello y sus asistentes, G. Chade y E. Braislovsky. Durante el encuentro hubo un choque entre un delantero y el arquero, teniendo ambos movimientos corporales justificados que le dan identidad de no falta, solo fortuito. Muy bien”.

¿Habías visto algo así? Facundo Tello tuvo que reanudar el saque inicial por invasión de los jugadores de Hungría.



📺 Toda la UEFA #EURO2024 por #StarPlusLA pic.twitter.com/AHXk3W19yL — SportsCenter (@SC_ESPN) June 23, 2024

El encuentro ya había comenzado raro porque en el comienzo Facundo Tello tuvo que reanudar el saque inicial por invasión de los jugadores de Hungría.

El estado de Varga

Los jugadores de Hungría lucieron visiblemente preocupados al ver que Varga permaneció inmóvil durante unos segundos, pero a continuación todo volvió a la normalidad y Hungría pudo celebrar ante Escocia, que volvió a despedirse en etapa de grupos como en sus tres participaciones previas en la Eurocopa.

”Lo más importante es que está mejor, luchamos por él en los últimos 20 minutos”, enfatizó el delantero Roland Sallai sobre Varga, quien se encuentra “estable”, según un mensaje que la Federación Húngara de Fútbol publicó en la red social X, conocida anteriormente como Twitter.

El silbatazo final del árbitro argentino Facundo Tello determinó la victoria de Hungría, que ya superó la etapa de grupos de la Eurocopa en tres de sus cuatro participaciones previas, pues completó el podio en 1964, finalizó en el cuarto puesto en 1972 y cayó en octavos de final en 2016.

Fuente: La Nación