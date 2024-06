Gini tuvo su primera vez en el TC

Esteban Gini (Toyota) se quedó con la victoria en la 7ª fecha que el Turismo Carretera disputó este domingo en el autódromo de Rafaela. El piloto del Maquin Parts Racing superó sobre el final a los Chevrolet de Christian Ledesma y Diego Ciantini y festejó por 1ª vez en lo más alto del podio de la “máxima”. El pigüense Sergio Alaux (Chevrolet) fue 34° a dos vueltas.

El Tubo dio el golpe final a falta de 4 vueltas para el Final aprovechando que Ledesma –quien había superado a Ciantini en la largada y liderado hasta entonces- y el propio Bochita se pasaron un poco de largo en una de las chicanas. Instancia donde el piloto de Quilmes logró sacarle el jugo para alcanzar su 1º triunfo en 107 carreras.

“Fueron muchos años de esfuerzo y dedicación para llegar a esto. Fue una carrera que la corrí sin aliento, intentando hacer el curvón a fondo, jugándomela con el paredón y la tierra… Pude ganar en todas las categorías de la ACTC y me faltaba esta. Pero ya está, lo logré. Gané en el TC, más no puedo pedir”, dijo el Tubo que avanzó al 5º puesto del campeonato.

Gini le doy al Camry su segunda victoria en el TC.

Así, además, Gini le dio el 2º triunfo al modelo Toyota Camry en la “máxima”, el anterior había sido el 23 de julio en San Juan de la mano de Matías Rossi. Fue también la 2ª victoria al hilo que consigue la escudería que dirige Horacio Soljan que venía de festejar en la fecha pasada con Germán Todino (Ford Mustang).

Por su parte, Ciantini volvió a quedar a las puertas del triunfo en esta temporada. En 4 de las 7 fechas disputadas el piloto del Canning Motorsport fue candidato a ganar. El Bochita perdió la posición en la largada con Ledesma, quien en esa instancia mostró una mejor aceleración con el Camaro impulsado por Gardelito Fernández.

De ahí en más lo corrió casi pegado a la cola del Camaro, a tal punto que cuando Ledesma se pasó de largo con problemas en los frenos, a él le ocurrió lo mismo por seguir la referencia. De todos modos, cuando Gini saltó a la punta, logró sostenerse en el 2º puesto y perseguir al Toyota celeste hasta el final.

“Se sumó fuerte y eso es importante. Pero se nos volvió a escapar, aunque creo que no teníamos el potencial para ganar y estuvimos muy cerca. Cuando Christian se pasó me pasé con él en la referencia. Pero bueno, miro el vaso medio lleno. Ojalá que el triunfo llegue con el Camaro”, dijo el balcarceño que saltó al 4º puesto del torneo y a partir de la próxima fecha estará arriba del modelo de Nueva Generación.

Ciantini sumó su segundo podio en el campeonato.

“Fue un buen fin de semana. Pero no voy a mentir: contento no estoy porque venía ganando la carrera. Pero me quedé sin frenos en las vuelta 4 o 5 y el auto me empezó a patinar y zapatear. Por eso me pasé de largo en la chicana. De todas formas el resultado es muy positivo, a cómo veníamos en las carreras anteriores, es muy positivo”, reconoció Ledesma.

El campeón 2007 del TC fue gran protagonista durante todo el fin de semana al lograr la 1ª pole position del Chevrolet Camaro, ganar su serie y liderar la carrera a lo largo de 20 vueltas. Los problemas que reflejó en el sistema de frenos lo privaron de conseguir el mejor resultado del Nueva Generación en el TC. No obstante, por un lado dejó de manifiesto la competitividad del modelo y por el otro su absoluta vigencia a los 48 años de edad.

Ledesma alcanzó su primer podio con el Camaro.

Juan Cruz Benvenuti (4º) completó la gran producción de la marca del moño dorado. El del Alifraco Sport largó 9º y fue avanzando con el correr de las vueltas para igualar su mejor posición en el año que había alcanzando en la 3ª fecha en Neuquén.

Jonatan Castellano (Dodge), que había largado 3º, arribó 5º. Mientras que Santiago Mangoni (Chevrolet), Facundo Ardusso (Chevrolet), Julián Santero (Ford), Germán Todino (Ford Mustang) y Mauricio Lambiris (Ford) completaron el top 10.

Con este resultado, Santero se sostiene por 2ª fecha al hilo en lo más alto de la tabla de posiciones. El piloto del LCA Racing aprovechó el mal domingo de Manu Urcera (Ford Mustang) que arribó 27º y la deserción de Mariano Werner (Ford Mustang) para estirar su ventaja en el campeonato.

Ahora el mendocino lidera con 26,5 puntos de ventaja sobre Urcera y Lambiris, que saltó a la 3ª posición. Cuarto está Ciantini 28,5, 5º Gini a 82 y 6º Werner a 44,5.

Final – TC – 7ª fecha – 25 vueltas- Rafaela

Pos. Piloto Mca. Tpo./Dif. 1 Gini, E. Ty 41;40.884 2 Ciantini, D. Ch 0.457 3 Ledesma, C. Ch C 6.117 4 Benvenuti, J. C. Ch 8.874 5 Castellano, J. D 10.019 6 Mangoni, S. Ch 10.426 7 Ardusso, F. Ch 10.538 8 Santero, J. F 12.734 9 Todino, G. F M 13.089 10 Lambiris, M. F 15.280 11 Chapur, F. D 16.344 12 Ebarlín, J. J. Ch 18.245 13 De Benedictis, J. B. F M 18.534 14 Landa, M. T 19.863 15 Quijada, M. Ch C 20.515 16 Trucco, J. M. D C 20.541 17 Fontana, N. Ch 20.705 18 Aguirre, V. Ch 20.899 19 Catalán Magni, J. T. F 21.293 20 Mazzacane, G. Ch 21.984 21 Álvarez, S. D 23.376 22 Agrelo, M. D 23.900 23 Martínez, A. F 24.670 24 Trosset, N. F M 25.322 25 Ferrante, G. Ty NG 25.419 26 Risatti, R. Ch C 27.020 27 Urcera, J. M. F M 27.982 28 Carinelli, A. D 29.721 29 Ponce De León, G. F 29.887 30 Vázquez, M. D 31.847 31 Londero, A. F 33.022 32 Jalaf, M. F 42.309 33 De Carlo, D. Ch 49.474 34 Alaux, S. Ch 2 VTAS 35 De La Iglesia, L. D 5 VTAS 36 Martínez, T. T NG 7 VTAS 37 Fritzler, O. D 9 VTAS 38 Craparo, E. D 11 VTAS 39 Iribarne, F. Ch C 16 VTAS 40 Werner, M. F M 22 VTAS 41 Bonelli, N. Ch 23 VTAS 42 Spataro, E. F 25 VTAS Promedio: 170,580 km/h. Récord de vuelta: Gini, en la 18ª vuelta, en 1m28s078 a 193,737 km7h. Excluido: Jakos por toque a Craparo.

La 8ª fecha del Turismo Carretera se disputará entre el 6 y 7 de julio en el autódromo de Posadas. Para esta competencia ya están a la venta las entradas anticipadas

Campeonato – TC – Disputadas 7 de 15 fechas

Pos. Piloto Mca. Pts. 1 Santero, J. F 221 2 Urcera, J. M. F M 194,5 3 Lambiris, M. F 194,5 4 Ciantini, D. Ch 192,5 5 Gini, E. Ty 182 6 Werner, M. F M 176,5 7 Landa, M. T 166 8 Todino, G. F M 163,5 9 De Benedictis , J. B. F M 161,5 10 Castellano, J. D 160,5 11 Quijada, M. Ch C 157,5 12 Aguirre, V. Ch 156 13 Chapur, F. D 137 14 Ardusso, F. Ch 133,5 15 Benvenuti, J. C. Ch 132,5 16 De La Iglesia, L. D 132,5 17 Craparo, E. D 129,5 18 Mangoni, S. Ch 125 19 Martínez, T. T NG 124 20 Trosset, N. F M 121,5 21 Álvarez, S. D 120 22 Fritzler, O. D 119 23 Risatti, R. Ch C 117 24 Martínez, A. F 117 25 Ebarlín, J. J. Ch 111,5 26 Agrelo, M. D 109 27 Catalán Magni, J. T. F 107,5 28 Trucco, Ju. M. D C 95,5 29 Ledesma, C. Ch C 93 30 Mazzacane, G. Ch 89,5

Fuente: LB24 / Solo TC.