Desde Suiza, Milei reclamó por la paz en Ucrania

Desde Suiza, el presidente Javier Milei brindó un discurso ante los presenten en la Cumbre por la Paz en Ucrania e hizo una fuerte defensa del comercio libre.

“No hay prosperidad económica si no hay comercio libre y no hay comercio libre si no hay paz. Y la paz es naturalmente pacífica porque donde entra el comercio no entran las balas”, aseguró el mandatario. “Yo puedo odiar a mi vecino, pero si no me compra mi producto voy a la quiebra”, planteó.

“Hago hoy este breve alegato en su defensa ya que estas ideas parecen haber pasado de moda, creo que es un paso importante para la argentina poder hacernos presente en el G7 y luego aquí en la cumbre por la paz”, señaló.

Más temprano, en el complejo hotelero de Burgenstock, el presidente Javier Milei se abrazó con su par ucraniano Volodimir Zelensky en el marco de la Cumbre por la Paz en Ucrania. La cita reunió a los principales líderes del mundo, aunque con la ausencia de Rusia, en medio de la guerra entre ambos países.

El encuentro de Milei y el líder ucraniano quedó filmado y fue luego difundido por la Oficina del Presidente. Primero, el libertario le dio la mano a la presidenta de la Confederación Suiza, Viola Amherd. Tras ello, a su lado lo esperaba Zelensky. Al encontrarse, ambos se fundieron en abrazo y se dijeron unas palabras. Los tres también posaron para una foto.

El Presidente Javier Milei arribó en la Cumbre Global por la Paz de Ucrania a cargo de la Presidente de la Confederación Suiza, Viola Amherd, y del Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. pic.twitter.com/xSdKPOhRU5 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 15, 2024

La Cumbre por la Paz en Ucrania comenzó este sábado en Suiza respondiendo a la invitación del presidente Zelensky. Un centenar de Estados y organizaciones -entre ellos, la Argentina- participan en la conferencia, cuyas ambiciones se verán limitadas por la ausencia de Rusia y de China.

Acentuar la presión diplomática sobre Rusia es el objetivo preciso de la convocatoria que ha movilizado a la mayor parte del mundo occidental. Esta mañana, después de dos días de cumbre del G7 en la región italiana de Apulia, dirigentes de esas siete potencias también partieron rumbo hacia el Bürgenstock Resort, una estación alpina de lujo en el cantón de Nidwald, en el centro de Suiza, custodiada para la ocasión por 4000 militares.

Todos, salvo Joe Biden. El presidente de Estados Unidos prefirió enviar a su vicepresidenta, Kamala Harris, que no llegará con las manos vacías pues, antes de partir hacia Europa, anunció una nueva ayuda de más de 1500 millones de dólares para Kiev.

