Esta es la agenda cultural para este fin de semana largo en Bahía Blanca

La ciudad se llena de actividades en un fin de semana que se extiende un día por el feriado del lunes 17.

Teatro e intervenciones artísticas



-Multiverso de Pablo Cordonet

Viernes 14, 21 hs en la Biblioteca Rivadavia

Una noche a pura risa y diversión. “Multiverso, noches random de stand up” propone el desafío de realizar todas las noches un show diferente con monólogos, música y mucho más. Entradas: $12000.



-Noche de impro-clown

Viernes 14, 21 hs en Pez Dorado Espacio Cultural (O Higgins 578)

️ Entradas $5000, anticipadas al 2915087285!. Capacidad limitada.



-Mujeres de ceniza

Viernes 14, 21 hs en Núcleo Teatro (Las Heras 84)

Trama que conjuga drama, humor y suspenso, esas cuatro mujeres desnudan con descarnada ironía sus particulares visiones sobre la vida.



-Anarquía marítima

Viernes 14, 21.30 hs en Centro Cultural la Panadería (Lamadrid 544)

Dos timadores que se animan a quebrar la mecánica del mundo (vida y muerte, trabajar y dormir, comer y sobrevivir). Con pases de mascaradas y la ayuda de un sequito de jueces disfrazados de público se da comienzo al juego de juzgar, mas bien al “juezgo”.



-Petroka, el Marito – La biyuya continúa

Sábado 15, 21 hs en Teatro Gran Plaza (Alsina 170)

Un espectáculo humorístico musical completamente renovado, adecuado para todas las edades, que contará con el stand-up de “El Marito”, una clase musical de un personaje muy particular, “El Profe”, y donde el público también tendrá un papel protagonista desde la platea con intervenciones.



-El show de Nachito Saralegui

Sábado 15, 21 hs en Teatro Don Bosco (Rondeau 119)



-La nueva ilusión

Sábado 15, 21 hs en Vitró Espacio Cultural (Dorrego 378)



-Hay que apagar el fuego

Sábado 15, 21 hs en Teatro El Tablado (Chiclana 453)



-Aeroplanos

Sábado 15, 21 hs en Teatro Ats (Garibaldi 310)

De Carlos Gorostiza, dirección Claudio Gungolo con Nelson Molina y Maximiliano Moretti



-Una noche para reír

Sábado 15, 21 hs en El Núcleo Teatro (Las Heras 84)

Cinco obras de Microteatro divertidísimas. Dirección: Paola Fernández.



-Ella

Sábado 15, 21 hs en Juanita Primera Espacio Cultural (Alvarado 818)



-De alas y de lunas

Domingo 16, 20.30 hs en Centro Cultural la Panadería (Lamadrid 544)

De Sandra Guidazio. Un sobrevuelo de vivencias y huellas, en el camino de la vida



Música en vivo



-Concierto sinfónico OAS

Viernes 14, 20.30 hs en el Teatro Municipal

Bajo la dirección del maestro titular Luis Belforte y la participación de Ignacio Ares como solista de piano, en el programa se interpretará el “Concierto para piano Nº 3 en do menor Op.37” de Ludwig van Beethoven y la “Sinfonía Nº 1 en do menor Op. 6” de Johannes Brahms.

Entradas: $3.600 plateas y palcos bajos / $3.200 palcos 1º piso / $2.800 palcos 2º piso / $1.600 paraíso. 25% de descuento para jubilados, pensionados y estudiantes.



-Bahía Blanca blues

Viernes 14, 20 hs en Casa Coleman

Retomamos el Ciclo de Conciertos didácticos de Bahía Blanca Blues. Un espacio donde el Blues y su historia se encuentran, con la participación de artista locales interpretando los clásicos del género. Entradas: $4000.



-Recuerdos de Firenze

Viernes 14, 19 hs en Casa de la Cultura UNS (Av. Alem 925)

El día 3 de abril de 2024 se realizó este concierto en la ciudad de Florencia, Italia. Fue una invitación que recibieron Elma, Luisa y Silvina de ADRA y la Iglesia adventista de Florencia. Entrada gratuita, se solicita un alimento no perecedero para colaborar con merenderos.



-Concierto! Música + Visuales

Viernes 14, 21 hs en Kanika Espacio de Arte (Belgrano 249)

Gino Dono y JMA presentan Desenredando, canciones a color.



-Raíces de limón y Miacis

Viernes 14, 21.30 hs en La Macanuda (Moreno 223)

Noche de música latina, punk y reggae. Entradas: $3500 anticipadas y $4000 en puerta.



-Cada loco con su tema

Viernes 14, 22 hs en Café Cultural Don Osvaldo (Lamadrid 544)

Tatiana Martella presenta una noche con alumnos y amigos.



-La Moribunda

Sábado 15, 20.30 hs en la Biblioteca Rivadavia

De Urdapilleta y Tortonese dirigida por Virginia Pezzutti, es una obra que se sumerge de lleno en el género de la tragicomedia, con una narrativa desopilante y frenética. Entradas: $6800. 25% de descuento para jubilados y estudiantes.



-Power Up

Domingo 16, 20 hs en Teatro Don Bosco (Rondeau 119)

Espectáculo que combina los dos repertorios: “Los Caballeros en Concierto” y “Dragon Power”.



-Dúo Vera – Peroni, violín y piano

Domingo 16, 19 hs en la Biblioteca Rivadavia

El ciclo Anacruza presenta a este dúo que interpretará obras emblemáticas del repertorio para esta formación. Entradas: $4000. 25% de descuento para jubilados, estudiantes y afiliados UMSur.



-Ciclo de música folklórica

Domingo 16, 21 hs en Café Cultural Don Osvaldo (Lamadrid 544)

De la mano de Dos tercios, Jorge Arreyes y Eduardo Canale. Guitarra, voz, bombo y relatos.



Otras actividades



-16° aniversario del Centro Cultural “soñar, crear y hacer”

Viernes 14, 17.30 hs en Delegación Norte (Vieytes 2700)

Actuarán el Coro de Niños de la Ciudad, el Coro de la Cooperativa Obrera, el Coro de la Escuela Primaria N°48, el Grupo de Teatro de la Escuela Secundaria N°17 y la Banda de Percusión del Centro Cultural. Ingreso libre y gratuito.



-Encuentro Coral

Viernes 14, 19.30 hs en Parroquia San Luis Gonzaga (Espora 149)

El Coro de Adultos de la Ciudad y el Coro de Voces Masculinas “Ramírez Urtasun” interpretarán un repertorio amplio y variado. Ingreso gratuito, se solicita colaborar con un alimento no perecedero.



-Espacio Fika

Viernes 14, 20 hs en Vicente López 177

Muestra de Arte de Martin Paniagua; show de musical de Gonza y Juanfran y cierre musical a cargo de Julián Ponce de León, Juan Cerritelli y Facundo Barragán.



-Salida de observación de aves

Sábado 16, 9.30 hs en Paso Vanoli (esquina Carrindanga y Hugo Acuña)

Se recorrerá Puente Canessa, donde se va a observar todo tipo de aves, terrestres y acuáticas, asociadas a los pastizales y al arroyo Napostá Grande. Actividad libre y gratuita.



-Cuentos de Kamishibai

Sábado 16, 10.30 hs en Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (Avenida Colón 31)

Cuentos de Papel que Narra, a cargo de Claudia Lima. Entrada libre y gratuita.



-La teoría del derrame

Sábado 16, 16.30 hs en Ferrowhite Museo Taller (Juan B. Justo 3885)

Se proyectará, en el marco de la muestra “Derramar”, el documental de José Luis Meirás “La teoría del derrame”.



-Fiesta enclave

Sábado 16, 20 hs en Centro Cultural la Panadería (Lamadrid 544)

Fakulink se encarga del warm up, con sorpresas y después llega DJ set MANI.



-Festival de Danza Oriental

Domingo 16, 21 hs en el Teatro Municipal

Con la presencia de artistas locales e invitados, este festival propone una particular mirada hacia Oriente, en la que lo tradicional y lo moderno se darán cita para compartir con los espectadores algunas de sus formas más distintivas de expresión: el movimiento, la música, la poesía, la gestualidad, la vestimenta, etcétera.



Entradas: $6000. 25% de descuento para jubilados, pensionados y estudiantes de la Escuela de Danza Alba Lutecia.



-Paseo Soler

Lunes 17, de 12 a 19 hs en Soler al 600



Cronograma:

-12 hs: Dj Mani, Paula Miner.

-14 hs: Rocio Saavedra

-15 hs: Dúo Mae Settimi/Nico Fernàndez Vicente

-16 a 19 hs: Milonga en la Plaza

-En el Hostel musicaliza Dj Le Cebu. Organiza Tere Ojeda. Invitado: Motos Antiguas & Vintages del DGR



En https://www.bahia.gob.ar/agenda/ se encuentra disponible más información sobre cada evento y dónde comprar los tickets.



#FeriasBahía – el fin de semana largo la ciudad se llena de ferias



Este viernes, sábado, domingo y lunes, habrá diversas ferias en espacios públicos y sectores de la ciudad.



Se podrán recorrer en los siguientes días y horarios:



Viernes 14



*Feria Artesanal: de 16 a 20 hs en la plaza Rivadavia



Sábado 15



*Feria itinerante de la Economía Social: de 13 a 17 hs en la Plaza Rivadavia

*Impulso Feria: de 12 a 18 hs en Rosario y Cuyo

*Feria Variete: de 9 a 18 hs en Plaza Villa Mitre

*Feria de Música y Libros: de 11 a 19 hs en Plazoleta Garibaldi (Alsina esquina Dorrego)

*Feria artesanal: de 13 a 20 hs en la plaza Rivadavia

*Incluir en movimiento: de 15 a 20 hs en Plaza Rivadavia

*Feria el Patio de Alfonsina: de 12 a 18 hs en el Paseo de la Mujer

*Feria Parque Independencia: de 12 a 18 hs

*Feria Parque Ciudad: de 12 a 18 hs

*Entre ferias: de 13 a 18 hs en el Rosedal del Parque de Mayo

*Mercado del Puerto: de 10.30 a 18 hs en el paseo portuario



Domingo 16



*Feria el Patio de Alfonsina:de 12 a 18 hs en el Paseo de la Mujer

*Feria Parque Independencia: de 12 a 18 hs

*Feria Parque Ciudad: de 12 a 18 hs

*Mercado del Puerto: de 10.30 a 18 hs en el paseo portuario

*Entre ferias: de 13 a 18 hs en el Rosedal del Parque de Mayo

*Feria artesanal: de 16 a 20 hs en la plaza Rivadavia



Lunes 17



*Feria Parque Independencia: de 12 a 18 hs

*Mercado del Puerto: de 10.30 a 18 hs en el paseo portuario

*Paseo Soler: de 12 a 19 hs en Soler 600/700

*Entre ferias: de 13 a 18 hs en el Rosedal del Parque de Mayo