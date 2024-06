Confirman que quedó desafectada la abogada designada en el Concejo

La abogada designada en el Honorable Concejo Deliberante siendo familiar de la concejal y expresidenta del cuerpo, Fabiola Buosi, ya fue desafectada en sus funciones. Así lo informó a LA BRÚJULA 24 la actual titular del HCD, María Teresa Gonard, cuando este viernes conversó con el equipo de “Nunca es tarde”. Más temprano, en conferencia de prensa, Gonard había adelantado su decisión de hacer cesar en sus funciones a la letrada.

“En principio no existiría ninguna ilegalidad; sí una cuestión ética, que es igual de importante que lo primero. Cuando firmé su designación, obviamente no sabía que era familiar directo”, advirtió Gonard.

“Considero que no tiene que entrar ningún familiar de los que fuimos elegidos por la ciudadanía. Cuando me confirmaron que son familiares, no lo podía creer y ayer, después de la sesión, se me acercan de otros espacios preguntándome si era cierto. Hoy esta persona no fue a trabajar y por un decreto, quedó desafectada del cargo”, agregó.

“La persona (por la abogada) no tiene nada que ver. Es otra la situación que está bajo análisis. Lo que yo planteo es que debemos ser transparentes. Haré una presentación para que se trate en el Concejo que, cuando se trate de cargos abiertos, pueda concursar todo el que lo desee y que el ganador sea designado por meritocracia”, indicó.