Chocaron en La Plata y Castelli y casi terminan en el canal

Dos autos chocaron esta mañana, poco antes de las 8, en la esquina de Avenida La Plata y Castelli.

Los vehículos involucrados fueron un Chevrolet Corsa y Renault Logan, Si bien no hubo que lamentar heridos, los daños materiales fueron de consideración.

Marcelo Vouillat, de Defensa Civil, le comentó al móvil de La Brújula 24 que “por suerte no hubo heridos, porque se activaron los airbags y no se lastimaron”.

Y describió: “Uno –de los vehículos– terminó impactando el árbol y el otro contra a una luminaria. Por el momento no sabemos cómo fue la maniobra”.

Cora, una de las implicadas, en tanto, remarcó que “yo venía saliendo del puente, hacia La Plata, puse el guiñe, giré y de golpe sentí la fuerza que me llevaba al canal, ese fue el miedo, le agradecí al árbol que me frenara. Estaba loca cuando me bajé del auto, mucho humo, él dice que no me vio porque había neblina”.