Real Madrid y Borussia Dortmund definen la Champions

Real Madrid y Borussia Dortmund se enfrentarán este sábado 1 de junio en el Estadio Wembley de Londres, Inglaterra, en el marco de la final de la UEFA Champions League 2023-24.

Cabe destacar que el encuentro, que cuenta con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, comenzará a las 16 (hora argentina) y se podrá ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por la plataforma Star+.

El equipo alemán es la gran revelación de esta edición del certamen europeo tras pasar un duro camino para llegar a la final. En la primera fase integró el “grupo de la muerte” junto a Milan, PSG y Newcastle.

Luego, enfrentó al PSV holandés en octavos de final, eliminó al Atlético Madrid del “Cholo” Simeone en cuartos e hizo lo mismo con el poderoso PSG en semifinales (de visitante).

El Real Madrid, por su parte, jugará su segunda final en los últimos tres años. Viene de eliminar al Manchester City (de visitante, por penales) y al Bayern Munich (remontando agónicamente). Cabe destacar que el todopoderoso equipo español está invicto en la actual edición del torneo y es el máximo ganador histórico del certamen, con 14 títulos.

Probables formaciones

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius, Rodrygo.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug.

¿Cuántos millones ganará el campeón de la Champions League?

Real Madrid y Borussia Dortmund son los finalistas de esta edición 2023/24 de la Champions League. Solo por el pase a la final ambos equipos se embolsaron u$s16,87 millones cada uno.

El equipo que levante el trofeo de la UEFA Champions League (o comúnmente aún llamada Copa de Europa) recibirá u$s 4,7 millones adicionales.

Es decir, como los pagos son acumulativos, el equipo que gane la Champions recibirá unos ingresos cercanos a los u$s 90 millones solo por méritos deportivos: u$s 16,5 millones por participar, u$s 54 millones por ir pasando eliminatorias y entre u$s 13 y 19,5 millones por las victorias y empates de la fase de grupos.