Siguió de largo en una rotonda, volcó el auto y se escapó

Un Volkswagen Gol fue encontrado esta madrugada con daños importantes en su tren delantero luego de protagonizar un incidente de tránsito en la rotonda de la Ruta Nº 33 y Sesquicentenario.

Según pudo saber la redacción de LA BRÚJULA 24, un ocasional testigo de la maniobra fue quien dio aviso a las autoridades, comentando que el vehículo –de color negro– siguió de largo, volcando y terminando su marcha sin obstruir el tránsito.

Al arribo de la Policía, se detectó que el conductor del rodado no estaba en el lugar y que la unidad no tenía pedido de secuestro. También se detectó una botella de cerveza, por lo que no se descarta que haya bebido alcohol.