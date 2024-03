Llega una nueva columna de la periodista Laura Ubfal, en el aire del programa “Hora Pico”. Porque todo lo que tenés que saber del mundo del espectáculo, lo encontrás en LA BRÚJULA 24.

Recordá que para conocer más sobre estos temas podés entrar a www.laubfal.com.

Acá, te acercamos un resumen de lo abordado por la especialista en su habitual espacio:

Primicia: el festejo de Furia que viene y todas sus canciones dedicadas

Desde la madrugada de este sábado los jugadores de “Gran Hermano” vienen celebrando el cumpleaños de Cata y en medio de aplausos, flores, besos y buenos deseos, Furia le dijo “gracias por volver, me alegraste la vida, te amo!”.

Dos días después, en este lunes, adentro y afuera de la Casa, se celebrará el cumple de 33 de Juliana “Furia” Scaglone, y su fandom está preparando una fiesta en el Obelisco.

Será una gran juntada y además de todo el merchandising y carteles de Furia, hay una canción para festejar su día.

La cita es en el Obelisco. a las tres de la tarde de este lunes donde todas las furiosas y furiosos se reunirán para celebrar a su ídola.

HABLEMOS DE AMOR Y NOSOTRAS LES MOSTRAMOS ESTA FOTO ✨❤️



EL 18 DE MARZO LOS ESPERAMOS EN EL OBELISCO PARA FESTEJAR EL CUMPLEAÑOS DE FURIA 💜



GRACIAS GRACIAS GRACIAS ✨🙌



COSAS BONITAS SUCEDEN CON MUCHO AMOR Y AGUANTE 🙌💜 @FuriaScaglione#GRANFURIA #GranHermano pic.twitter.com/TCrJRvPeWj — Unificación Oficial Furia GH (@unific_furiagh) March 16, 2024

Hay otra canción dedicada a Furia y con challenge. Algunas fans planean ir a acampar a Martinez, donde está la Casa, para gritarle primero el feliz cumple! y después ir al Obelisco.

La chica que hizo la canción de Furia hizo un challenge de la canción 💘 #GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/0Y5PltOUWL — bleu 🦋🏹 (@bleugrisx) March 15, 2024

Además de su fandom, Nico, el marido de Emma, es otro de los que no faltará a la cita del lunes que viene.

Sofía Pachano en una guardia de urgencia en Japón

No sólo es un país carísimo, sino muy alejado de nuestras costumbres, pero por suerte para Sofía Pachano la atendieron muy bien en un hospital de Japón al haber sido atendida por un ataque fuerte de alergia que le provocó una gran hinchazón y contar con su servicio de seguro médico contratado en Argentina antes de viajar.

Sofía es chef y seguramente buscó probar todo tipo de comidas locales y el mejor sushi, pero su degustación no tuvo los mejores resultados para su salud.

Sofi nos escribió desde Japon y nos contó que “comí algo, aún no se qué, me dio alergia (nunca fui alérgica hasta ahora a nada), me hinché como una papa y terminé en la guardia para que me apliquen corticoide y antiestamínico”.

Sofía viajó con su madre, Ana Sans, tras terminar su temporada de Kinky Boots en Mar del Plata junto a Federico Bal y mientras su novio, Santi Ramundo ensaya con Laurita Fernandez donde debutará con “Legalmente rubia” en el Liceo.

Con medicación adecuada, como corticoides, Sofía está mejor y se fue a su hotel con su mamá a descansar, para poder continuar su viaje apenas mejore.

Recordá que para conocer más sobre estos temas podés entrar a www.laubfal.com.