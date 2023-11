Andy y una invitada que traerá polémica

Por estas horas, se habla y mucho de lo ocurrido -o no- en torno a la Selección Argentina y una supuesta fiesta que habría incluido la presencia de varias modelos. Hay polémica. “Es raro todo, no creo que sea tan así. Aparte llega justo en un momento en el que venía todo bien, pero con elecciones de por medio, raro”, contó al respecto la periodista Laura Ubfal.

Denuncia de hostigamiento y abuso contra Nalbandian

En “A la tarde” se pudieron escuchar audios entre una ex del tenista David Nalbandian, Araceli Torrado, quien al descubrir una cámara colocada en su habitación enfocando a la cama, lo denunció por abuso sexual y hostigamiento.

Fue el abogado Martín Olari, quien presentó la denuncia en la Justicia, que primero presentó una resolución de aislamiento, que todavía no consiguieron, por eso le dieron estado público al tema.

“Mi clienta estuvo escondida los últimos meses, para que Nalbandian no sepa donde está, para no cruzárselo, lo primero es la tranquilidad de ella, después hay una causa civil que puede tener un resarcimiento con una indemnización, él fue notificado pero no se presentó. Mi clienta es modelo, asesora de alta costura, una trayectoria que la hizo venir a Buenos Aires para crecer profesionalmente y se tuvo que mudar a la apurada, sin saber si hay grabaciones de su intimidad” dijo el abogado.

“La cámara estaba en una propiedad que era alquilada y que pagaba él cuando Araceli llegó de Rosario a Buenos Aires, era una trampa“, agregó el letrado.

“La relación empezó en setiembre del 2022 y se fue viendo la conducta de control de a poco, varias veces se fueron generando alertas y cuando Araceli toma la decisión de dejar la relación de pareja y hubo un acuerdo para que ella se quede hasta julio en el departamento y que Nalbandian podía quedarse algún día si lo necesitaba, pero nunca que pusiese una camara en su cuarto y menos que él entrase a la ducha desnuda cuando ella se estaba duchando, lo que le generó mucha angustia a Araceli”, comentó Olari.

Andy y una invitada que traerá polémica

En este sábado se verá una emisión más de “PH, podemos hablar” en una corta temporada 2024 que comenzó en el pasado mes de setiembre.

En este nuevo “punto de encuentro” en particular Andy Kusnetzoff recibirá a una invitada polémica que es Mica Viciconte, figura de Telefe del programa diario “Ariel en su salsa”, quien se está mudando por estos días a su casa propia, tras un tema de costo de alquileres en el country de Escobar donde vivía con Fabián Cubero, el pequeño Luca e Indiana.

Mica siempre está dispuesta al diálogo y seguramente será una figura fuerte en este panel a días de la boda de Nicole Neumann y Manu Urcera.

Junto a ellos estará la China Ansa, reciente mamá de India, que debuta pronto en Telefe con “Escape Perfecto” coconduciendo con Ivan de Pineda ese programa de juegos y también el Chango Spasiuk, una estrella del chamamé.

Tras el final de “Bien de Mañana” Horacio Cabak, donde participaba con Fabian Doman, el conductor de “La jaula de la moda” también formará parte de los convocados este sábado, al igual que Fernando Dente, quien se cruzará desde América para hablar sobre su vida y su presente.

