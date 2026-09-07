El fútbol como espejo cultural y de diplomacia sportiva: un viaje que une a Italia y Argentina en Bahía Blanca



El Consulado General de Italia en Bahía Blanca presenta "El puente de la Pasión: Héroes del fútbol que unieron dos mundos". La propuesta de diplomacia sportiva, de carácter didáctico-musical, de entrada, libre y gratuita, se enmarca en la celebración de la Giornata dello sport italiano nel mondo, llevada a cabo por la red diplomática y consular italiana a nivel mundial.

El fútbol argentino y el italiano no son dos mundos separados; son, en realidad, un espejo cultural que refleja una identidad compartida. Con el objetivo de visibilizar este lazo indestructible que cumple más de un siglo, el Consulado General de Italia en Bahía Blanca —bajo la gestión del Cónsul General Nicola Bazzani— presentará el evento de carácter didáctico-musical titulado “El puente de la Pasión: Héroes del fútbol que unieron dos mundos”, como ejemplo de la capacitad del deporte italiano de elevarse a elemento de diplomacia que genera amistad y relaciones duraderas entre comunidades.

La actividad forma parte de la celebración oficial de la Giornata dello sport italiano nel mondo (Día del Deporte Italiano en el Mundo), una iniciativa promovida para resaltar los valores del deporte como herramienta de unión, cultura e identidad entre Italia, sus comunidades en el exterior y los demás países.

La cita tendrá lugar el próximo jueves 10 de septiembre a las 21:30 horas en el emblemático Café Histórico de la ciudad, ubicado en Avenida Colón 602. La entrada será libre y gratuita para toda la comunidad.

La propuesta invita a entender el fenómeno futbolístico desde la raíz social. Por un lado, se abordará cómo la masiva inmigración italiana construyó los cimientos y la identidad de los clubes más populares de la Argentina. Por el otro, se recordará cómo, décadas más tarde, las grandes figuras del fútbol argentino cruzaron el Atlántico hacia la península para rescatar y engrandecer la mística del Calcio. Bajo la premisa de que el fútbol argentino nació con tonada italiana y el fútbol italiano alcanzó su gloria gracias a las gambetas nacionales, la velada promete ser un emotivo recorrido histórico.

El análisis conceptual y las anécdotas estarán a cargo de dos figuras de gran trayectoria local: el reconocido periodista deportivo Walter Gullaci y el avezado escritor y gestor cultural José Valle.

La historia del fútbol y la inmigración no puede disociarse de la música popular. Por este motivo, el evento contará con las intervenciones musicales de destacados cantantes de la escena local: Gaby "la voz sensual del tango" y Gustavo Von Holtun, quienes le darán el marco sonoro ideal a una noche de pasión, vitalidad y cultura rioplatense y europea.