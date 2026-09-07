Dos argentinos y una ausencia: el equipo ideal histórico de la Champions que generó debate

El portal francés L’Equipe elaboró un equipo ideal histórico de la Champions League y abrió un fuerte debate por la ausencia de Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la competición y ganador de cinco títulos. La formación incluyó a dos argentinos: Lionel Messi y Alfredo Di Stéfano.

El periodista Vincent Duluc fue el encargado de seleccionar a los mejores futbolistas de más de siete décadas de historia de la Copa de Europa, desde la edición inaugural de 1955 hasta el actual formato de Liga de Campeones.

“Esta es una cobertura de más de siete décadas de la historia de la competición”, explicó Duluc al justificar su elección, y agregó que buscó “un equilibrio entre estas dos épocas y mis recuerdos personales”.

La principal controversia apareció por la exclusión de Cristiano Ronaldo, quien acumula 140 goles, 42 asistencias, 183 partidos disputados y cinco conquistas del torneo con Manchester United y Real Madrid.

El periodista francés defendió su decisión al señalar que “los récords por sí solos no lo son todo” y sostuvo que el portugués, en la segunda etapa de su carrera, “ya no es un creador y regateador como lo era”.

El ataque elegido por L’Equipe quedó conformado por Lionel Messi, Johan Cruyff, George Best y Alfredo Di Stéfano. Precisamente el argentino nacionalizado español fue ubicado como centrodelantero del equipo.

La formación completa quedó integrada por Ray Clemence en el arco; Dani Carvajal, Franz Beckenbauer, Franco Baresi y Paolo Maldini en defensa; Luka Modric, Andrés Iniesta y Johan Cruyff en el mediocampo; y Messi, Best y Di Stéfano en ofensiva.

Además de Cristiano Ronaldo, otros grandes nombres quedaron afuera del equipo, entre ellos Zinedine Zidane, Thierry Henry, Xavi Hernández, Sergio Ramos, Clarence Seedorf, Raúl González y Karim Benzema.

La ausencia del portugués generó repercusiones especialmente por sus marcas únicas en el torneo: fue goleador de seis ediciones, logró 17 tantos en una misma temporada y es el único futbolista que convirtió en tres finales de Champions.

La discusión apareció en la previa del inicio de una nueva temporada de la máxima competición europea, que comenzará con la edición 2026/27 y tendrá al Paris Saint-Germain como defensor del título.

Con información de Infobae