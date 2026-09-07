Bifes a la criolla: una receta sencilla, rendidora y llena de sabor

Cuando hace frío y el cuerpo pide un plato bien casero, pocas cosas reconfortan tanto como unos buenos bifes a la criolla. Carne tierna, verduras, una salsa sabrosa y ese aroma que empieza a invadir la cocina mientras todo se cocina lentamente.

Esta preparación forma parte de esas recetas argentinas que se transmiten de generación en generación y que, con pequeñas variaciones, siguen ocupando un lugar especial en la mesa familiar. Además, tiene un punto a favor que no es menor: se hace prácticamente todo en una sola olla.

Así, entre capas de carne, cebolla, morrón, tomate y papa, se consigue un plato abundante y lleno de sabor sin necesidad de llenar la mesada de ollas y sartenes. Y sí, después también hay menos para lavar, que nunca viene mal.



Ingredientes

4 churrascos de bola de lomo o cuadrada

2 papas

1 zanahoria

1 cebolla

1/2 morrón rojo

1 cebolla de verdeo (opcional)

2 dientes de ajo

2 tomates

1 lata de arvejas (opcional)

1/2 taza de pure de tomates

1 taza de caldo

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Preparación

Cortar las verduras, cada una de su tamaño para que no se pase ni le falte cocción. La cebolla en juliana, el morrón en tiras más gruesas que la cebolla, el verdeo en trozos pequeños, los dientes de ajo bien picados, la zanahoria en rodajas y los tomates bien picados. A continuación, cortar los bifes en trozos del tamaño mediano y salpimentar. En una olla, colocar aceite de oliva y formar un colchón de verduras: primero cebolla, luego morrón, papa, zanahoria, ajo, cebolla de verdeo y la carne. Administrar los ingredientes de manera que se pueda hacer dos o tres capas. Por encima de todo, colocar el tomate picado, que le dará humedad a los ingredientes y unas cuatro cucharadas de puré de tomates. Luego, sumar un chorro de aceite de oliva y una taza de agua con caldo disuelto. Llevar la olla tapada a fuego alto y, cuando hierva, revolver la preparación. Volver a tapar, dejando una pequeña abertura y bajar a fuego medio, revolviendo cada tanto. Para finalizar, dejar cocinando los bifes a la criolla durante 30-40 minutos. Cuando falten 5 minutos para retirarlos del fuego, agregar las arvejas y terminar la cocción. Apagar el fuego y dejar reposar mínimo por 10 minutos. Antes de servir, sumar perejil.

Con información de Diario Uno Recetas