Se viralizó el video que Huguito Flores publicó minutos antes de morir

Huguito Flores, reconocido cantante de música tropical, perdió la vida en un trágico accidente ocurrido en la madrugada del jueves 21 de septiembre. Con tan solo 57 años, se dirigía a Buenos Aires para cumplir con una presentación programada en José C. Paz en conmemoración del Día de la Primavera. El artista, lleno de ilusiones por esta convocatoria, había compartido un emotivo video en su cuenta de Instagram minutos antes del fatal accidente.

En su mensaje, Huguito invitaba a los vecinos de José C. Paz y zonas cercanas a un evento de celebración de la primavera, destacando que sería libre de alcohol y organizado por la Municipalidad del Sr. Mario Ishii. Este video se volvió viral rápidamente luego de conocerse la triste noticia de su partida. Sus palabras quedaron resonando en el corazón de quienes lo seguían: “Hola, qué tal amigos de José C. Paz y zonas aledañas. Los invito este 21 de septiembre a festejar la primavera 100 % sin alcohol. Invita la Municipalidad del señor Mario Ishii. Entrada libre y gratuita. No te lo pierdas. Los espero. Huguito Flores, El Súper, mi vida”.

El accidente ocurrió en la Ruta 34, cerca de Garza, cuando el vehículo en el que viajaba Huguito se estrelló contra un Fiat. Trágicamente, además del cantante, también perdieron la vida su esposa y cuñado, mientras que su hija menor fue trasladada a un centro médico de la zona, donde lucha por su vida debido a las graves lesiones sufridas en el impacto.

Un detalle especialmente conmovedor de esta tragedia es que Huguito Flores se había casado con Carina Soledad Enríquez apenas una semana antes en una ceremonia íntima. La pareja, que había sellado su amor en el altar, tuvo un destino cruel al perder la vida en este accidente. Juntos compartían la dicha de ser padres de dos hijas, la más pequeña, una niña de tan solo 3 años, quien también viajaba con ellos y ahora se encuentra hospitalizada con un pronóstico reservado.

Alexis Gómez, productor de Huguito Flores, confirmó la triste noticia ante los medios locales y compartió su profundo dolor. Hizo hincapié en lo inesperado de esta pérdida, ya que el cantante gozaba de buena salud. En su doloroso testimonio, Gómez mencionó otros artistas que, como Huguito, alcanzaron la cima de su carrera y lamentablemente fallecieron, recordando momentos difíciles en la música tropical, como las muertes de Koli Arce y Jorge Veliz. La partida de Huguito Flores se une a esta lista de tragedias que conmocionan a la industria musical y dejan un vacío difícil de llenar.

Con información de TN