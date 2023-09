La patada que repudia el “mundo del fútbol”: hubo dos lesionados

El futbolista André Orellana es noticia por estas horas después de ser el protagonista de una de los foules más brutales del fútbol en el último tiempo. Es que el defensor del equipo Marathón, de la liga de Honduras, tiró una patada voladora que lesionó a dos jugadores de Olimpia.

La falta ocurrió a los 88 minutos del clásico, cuando Marathon perdía por 1-0. Orellana fue a golpear a los jugadores German Mejía y Carlos Pineda, sin ninguna intención de disputar la pelota.

Tras el violento choque, los jugadores de Olimpia quedaron tendidos en el piso, mientras que el árbitro Selvin Brown no dudó y le mostró la tarjeta roja a Orellana, quien curiosamente cumple su segunda temporada a préstamo proveniente de Olimpia.

Esto podría costarle una sanción de varios partidos al considerarse una acción de “juego brusco y grave”.

“Fue un momento de calentura”

Al término del partido, los micrófonos fueron a buscar a André Orellana que se disculpó con sus excompañeros, hoy rivales: “Fue producto de la calentura, no fue una jugada correcta”, señaló el futbolista.

Y continuó: “Esto es parte del fútbol, de mí parte nada más queda corregir y saber controlar cada impulso. Tengo que saber tener un balance, les digo que que esto no volverá a ocurrir”.

Con respecto a una posible sanción que lo deje afuera del torneo, el futbolista señaló que espera que no sea tan dura: “La verdad me equivoqué y quiero pedir disculpas a todos. Uno es ser humano y de los errores se aprende. Espero que la sanción no sea tan fuerte”.

