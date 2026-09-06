Luck Ra negó haber engañado a La Joaqui y reveló: "Ella está saliendo con un ex gran amigo mío"

La separación de Luck Ra y La Joaqui sumó un capítulo inesperado y bastante más áspero que aquel final en buenos términos que ambos habían mostrado públicamente. A poco más de un mes de anunciar la ruptura, una reflexión de la cantante sobre las infidelidades terminó desatando un fuerte intercambio en redes sociales, con reproches, desmentidas y revelaciones sobre sus vidas privadas.

Todo comenzó durante una emisión de PLP, por Luzu TV, cuando La Joaqui hablaba sobre los prejuicios que suele enfrentar por hacer RKT. En medio de la charla, aseguró que nunca había engañado a una pareja y fue todavía más lejos: sostuvo que, hasta ahora, no tuvo una relación en la que no le fueran infiel. Aunque evitó mencionar nombres, sus palabras fueron rápidamente relacionadas con Luck Ra.

La repercusión no tardó en llegar y el cantante cordobés decidió romper el silencio. “Yo jamás la engañé”, aseguró en un extenso mensaje publicado en Instagram, donde remarcó que el amor y el respeto que sintió por La Joaqui fueron verdaderos. También la definió como la mujer más importante que tuvo en su vida y pidió dejar atrás las versiones que lo vinculan con supuestas infidelidades.



Pero el descargo tuvo una frase que encendió todavía más la polémica. Luck Ra contó que su expareja “está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo” y reconoció que se encuentra procesando esa situación. No dio nombres, aunque las miradas apuntaron rápidamente hacia Tiago PZK, con quien La Joaqui había sido vista recientemente y sobre quien ya circulaban rumores de romance.

El intérprete de Hola Perdida también negó versiones que lo relacionaban sentimentalmente con otras mujeres y afirmó que, por ahora, no está buscando una nueva pareja. Según explicó, todavía tiene cosas por aprender antes de volver a enamorarse y prefiere conservar los buenos recuerdos de la relación que compartió con La Joaqui durante casi dos años.

Lejos de terminar allí, la cantante respondió con otro contundente comunicado. La Joaqui cuestionó que Luck Ra dijera respetar su presente mientras, al mismo tiempo, exponía públicamente una parte de su intimidad que ella había decidido mantener en reserva. También contó que la ruptura se había producido dos meses atrás por decisión de él y aseguró que el final fue bastante más “frío e irrespetuoso” de lo que inicialmente había contado.



Además, lanzó una fuerte advertencia sobre todo lo que prefirió callar para proteger la carrera del cantante cordobés. "Porque incluso después de separarnos preservé cosas que podrían haberte dejado muy mal parado. No por miedo ni porque te debiera silencio, sino por cariño, por códigos y por respeto a lo que alguna vez fuimos. Por eso me duele especialmente que hoy confundas mi amabilidad con un lugar del que podés abusar", sentenció.

Así, aquella ruptura que parecía haber quedado atrás sin mayores conflictos volvió al centro de la escena y dejó en evidencia que, puertas adentro, todavía quedaban varias cuentas pendientes.

Con información de La Voz