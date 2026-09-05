San Francisco empató con Huracán y sigue firme en la cima

La sexta fecha del torneo clausura de la Liga del Sur arrancó la tarde de este sábado con victorias para equipos que mantienen la lucha por los primeros lugares tanto en la Primera División A y como en el Promocional.

En la categoría principal San Francisco empató con Huracán y sigue firme en el primer lugar, además evitó que su escolta se le acercara un poco más.

Lautaro Torres abrió el marcador para Huracán en el primer tiempo, pero Javier Castellano igualó el cotejo a muy poco de comenzar la segunda mitad.

La fecha de Primera A continuará mañana con tres partidos. Desde las 11, Bella Vista recibirá a La Armonía en La Loma, con Mariano Perretti como árbitro.

Por la tarde, a partir de las 15:30, Libertad será local ante Villa Mitre en el estadio Manuel Manzano. El juez será Marcos Gómez.

A la misma hora, Sporting enfrentará a Liniers en el Enrique Mendizábal, con Leopoldo Gorosito como árbitro.

Primera División A - Clausura Ascenso Playoff POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 San Francisco 6 3 3 0 7 4 +3 12 2 Huracán 6 1 5 0 6 5 +1 8 3 Sporting 5 1 4 0 4 2 +2 7 4 Bella Vista 5 1 3 1 3 3 0 6 5 Liniers 5 1 2 2 7 4 +3 5 6 La Armonía 5 1 2 2 3 5 -2 5 7 Libertad 5 0 4 1 2 3 -1 4 8 Villa Mitre 5 0 3 2 3 9 -6 3

Por otro lado, en el promocional Tiro Federal se impuso por 4 a 2 ante Dublin. Para el ganador marcaron Leonardo Acosta, Emiliano Dekker, Franco Lefiñir y Agustín Restiffo, mientras que Gino Carrozzi y Mariano Mc Coubrey anotaron los goles de Dublin.

Además, Pacífico de Cabildo derrotó por 1 a 0 a Rosario Puerto Belgrano, con gol de Gianni Ferrari Gabbarini.

La fecha se completará mañana. A las 11, Sansinena recibirá a Olimpo en el Luis Molina, con Daniel Méndez como juez.

Desde las 15:30, en tanto, Pacífico de Bahía Blanca se medirá con Comercial en el estadio Adolfo Pirola. El árbitro será Matías Islas.