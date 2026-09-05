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Germán Pezzella debutó en Peñarol en la goleada contra Danubio
El bahiense jugó más de media hora en la goleada del "Manya".
Germán Pezzella debutó este sábado con la camiseta de Peñarol en la goleada por 4 a 0 sobre Danubio por el Torneo Clausura 2026.
El defensor argentino ingresó a los 61 minutos ya con el marcador 4-0 a favor del aurinegro, y tuvo un partido con muy pocas exigencias a nivel del trabajo defensivo.
Una de sus mejores acciones se vio a los 80 minutos cuando Enzo Cabrera desbordó por el costado derecho y Pezzella bloqueó su centro que iba hacia el área, generando un tiro de esquina.
Pezzella no jugaba un partido oficial desde el 24 de mayo, en la final del Torneo Apertura que River Plate perdió contra Belgrano por 3 a 2. Ese día disputó 20 minutos desde el banco de suplentes.
Tras el partido, el futbolista argentino habló con la transmisión de AUF TV sobre cómo se sintió en su debut con la camiseta de Peñarol. “Muy contento por volver a jugar y sumar minutos. Llegué hace pocos días así que estoy preparándome para ayudar al equipo en lo que toque. Los chicos hicieron un buen partido, es un buen resultado que nos deja pensar en lo que viene”, comentó.
Hablando sobre qué había conversado con el entrenador Diego Aguirre en estos días desde que llegó al club, Pezzella contó que, mayormente, conversaron sobre qué pretendía el DT de él en cancha. “Fue mi primera semana y era para ambientarme al equipo y los compañeros. Ahora ya estoy a disposición suya para lo que necesite”, indicó.
Fuente: ESPN
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