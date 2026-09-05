Tarifa eléctrica: calculá el monto de tu próxima boleta

Las tarifas eléctricas residenciales tendrán a partir de septiembre un nuevo aumento, al que se suma la aplicación de un cambio en el criterio de consumo: los usuarios con subsidio pagarán tarifa plena por el excedente de consumo que supere los 150 kWh mensuales, un límite que hasta agosto era de 300 kWh.

¿Qué significa esto? Es parte de lo establecido por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que determina que los hogares abonarán el costo completo de aquellos kWh consumidos por encima del nuevo tope subsidiado.

Una forma de estimar cuánto vas a pagar es simulando una factura con esta calculadora. Solo necesitás indicar tu consumo (podés verificarlo en tus boletas anteriores) y tu situación tarifaria (se refiere a la categoría de subsidio y también figura en la boleta).

La calculadora está basada en las tablas tarifarias publicadas por la Provincia y tiene una función informativa. No reemplaza la boleta real emitida por la empresa distribuidora, pero permite obtener una referencia aproximada sobre los montos estimados a pagar.