Deportes
Huracán visita a Ferro de Olavarría por el Regional Amateur
El Globo jugará desde las 15:30, mientras que Sarmiento de Pigüé tendrá jornada libre.
Huracán tendrá su segunda presentación en el Torneo Regional Federal Amateur 2026.
El Globo visitará a Ferrocarril Sud de Olavarría, desde las 15:30, en uno de los encuentros correspondientes a la segunda fecha del certamen.
En la primera jornada, el Globo venció 1-0 como local en el Bruno Lentini a Sarmiento.
El partido será dirigido por Alfredo Espíndola, de Bolívar. Como asistentes estarán Abel Facundo y María José Núñez, también de Bolívar.
En esta jornada, Sarmiento de Pigüé tendrá fecha libre y quedará a la espera de la continuidad del campeonato.
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