El futbolista top que miró a Villa Mitre en la Copa Argentina

Villa Mitre perdió por penales ante Chaco For Ever en la Copa Argentina y no pudo meterse en los cuartos de final del certamen. Sin embargo tuvo a un futbolista top mirando el encuentro atentamente.

Se trata del volante uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, quien estaba siguiendo de cerca el partido del miércoles por la tarde y así lo manifestó su novia, la argentina Mina Bonino, en sus redes sociales.

“Mira que a mí me gusta el fútbol pero ya mirar Chaco For Ever-Villa Mitre es un montón amor”, publicó Bonino mencionando en la publicación a “Pajarito” Valverde.

Luego, la periodista aclaró que el corrector le jugó una mala pasada con el nombre de Chaco For Ever.

Lo concreto es que el uruguayo de 25 años, surgido en Peñarol, una de las figuras y titular del Real Madrid de Carlo Ancelotti, siguió de cerca el partido protagonizado por Villa Mitre.