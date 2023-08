Intento de saqueo: “Espero que no siga pasando, no es por ahí”, sostuvo la fiscal

La titular de la UFIJ Nº 15, Claudia Lorenzo, se expresó horas después del grave episodio ocurrido anoche en dependencias del supermercado Vea, cuando un grupo de personas se organizaba para ingresar a saquear el lugar.

En diálogo con LA BRÚJULA 24 y con la cautela del caso, a la espera de las actuaciones, explicó que “están aprehendidos porque la Fiscalía que intervino es la de flagrancia porque el delito se estaba comenzando a cometer”.

“Creo que estamos en presencia de un robo agravado en poblado y en banda y con participación de menores en grado de tentativa, esto es en principio. Los cuatro mayores serán fichados y su situación procesal se resolverá cuando se obtengan los antecedentes”, destacó Lorenzo, sobre los agravantes que podrían recaer sobre ellos.

Por último, la representante del Ministerio Público aclaró que “se deberá evaluar caca caso puntual. Dos de ellos tienen 18 años y posiblemente no tengan antecedentes, tendremos un largo día de trabajo por delante. Espero que estos hechos no sigan pasando porque no lleva a ningún lugar, no es por ahí”.

Cabe recordar que de los diez detenidos, cuatro son mayores: Gustavo Bucatari, de 37 años y con un amplio prontuario, Alex Wenderlic (19), Joaquín Trecco y Dylan Maldonado, ambos de 18. El comisario Gonzalo Bezos –jefe de la Policía en la ciudad– comentó esta mañana a este medio que “no eran personas con necesidad extrema”.

Ahora, la Justicia tiene 24 horas, prorrogables por otro idéntico lapso de tiempo, desde el momento de la aprehensión para tomar alguna medida respecto de esas personas.