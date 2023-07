“Me levantó la toalla y me manoseó los glúteos”, dijo una clienta del masajista Esteban Sebeca

Mientras avanza la causa en torno al accionar del masajista Pablo Esteban Sebeca, quien está acusado de abusar de varias de sus clientas –ayer se negó a declarar-, los testimonios en su contra siguen apareciendo.

Soledad, que no radicó ninguna denuncia formal en la justicia, habló esta mañana con el periodista Germán Sasso, por La Brújula 24, y relató un hecho similar a los ya conocidos.

Cabe recordar que Sebeca fue detenido el pasado viernes por agentes de la DDI bahiense. Se encuentra alojado, por el momento, en la dependencia ubicada en calle Pueyrredón al 30.

“Fue en agosto del 2021, fui porque me lo recomendó una chica que también hacía masajes pero no podía atenderme en ese momento y me dijo que era un excelente profesional, un hombre mayor. Pero cuando fui lo primero que no me gustó fue que cerrara con llave. Pensé que era por seguridad”, apuntó.

Y agregó con indignación: “Estaba muy contracturada, me hizo masajes en espalda y en las piernas, hasta que en un momento me hizo en los glúteos y me levantó la toalla. Eso no me gustó, me sentí muy incómoda por la forma. Por mi cabeza pasaron muchas cosas y pensaba solamente en cómo irme”.

“No sabían ni mis hijas ni mi marido dónde estaba. Al final me fui más tensionada de lo que estaba, llegué descompuesta a mi casa. Al principio confundida, pensaba que capaz estaba yo errada. No llegó a hacerme nada, yo calculo que porque estaba indispuesta y tenía un protector, creo que me salvé por eso”, argumentó la damnificada.

Respecto de los días siguientes, Soledad recordó que “se lo llegué a contar a mis hijas, a una compañera y a mi hermana. Ni bien pasó esto, ella escuchó la radio, y enseguida me mandó mensajes. Ahí me cerró todo y me di cuenta de lo que había pasado”.

“Fue horrible, en ese momento se me cruzaba en mi cabeza que podía hacerme algo. Me iban 500 cosas a la vez. Pensaba que capaz que me pegaba, me desnucaba y nadie sabía dónde estaba. Encima, a la semana este señor me escribió por Messenger y me preguntó cómo estaba de la espalda y cuándo volvía a sacarme los nuditos. Si bien no dice nada comprometedor, es raro que un masajista te vuelva a escribir de la nada”.

“No lo hablé con la persona que me lo recomendó, me dio mucha vergüenza. Yo no hice la denuncia, quería comunicarme cuando salió la primera chica para poder apoyarla. Yo vi muchas chicas que estaban confundidas como yo”, aseveró.