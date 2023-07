“La deuda la debe pagar la Sociedad Rural”, afirmó Guillermo Moreno

El precandidato a presidente de la Nación, Guillermo Moreno, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, y disparó duras críticas contra sus contrincantes electorales a los que consideró que “son todos lo mismo”, esgrimiendo que “los únicos distintos somos nosotros”.

Consultado por el periodista Germán Sasso respecto de por qué aceptó postularse para el máximo cargo, explicó que “alguien tiene que levantar la bandera del peronismo, me lo pidieron los compañeros y lo acepté. Somos los únicos que representamos al partido”.

“Hace algunos meses, Melconián hizo una declaración muy interesante, dijo que iban a hacer un plan económico para el gobierno que venga. Me pareció raro, o sabe quién va a ganar o no le interesa el que gane. Finalmente me parece que tenía razón. Todos abrevan en el mismo plan, los únicos distintos somos nosotros. Ahí estriba la diferencia, cuál será la política económica, si estará a favor de los sectores populares o de los factores de poder”, resaltó Moreno, en otro tramo de la entrevista radial.

Luego, el ex secretario de Comercio Interior advirtió que “dejando de lado que la deuda no se pueda pagar, para mi debe pagarse, el tema es quién debe poner el dinero. Para nosotros debería hacerlo la Sociedad Rural. Con Grabois una de mis diferencias es que no nos metemos con el derecho de la propiedad. Él intrusó un campo de Entre Ríos y yo hablo de la zona núcleo de la pampa húmeda”.

“En el caso del plan de Melconián, está claro que la deuda la pagamos nosotros. El costo más importante de la zona núcleo de la pampa húmeda es el 50% de la comida que come la gente, en tierras que son de las más productivas en el mundo. Los productores alquilan tierra y les cobran la mitad de lo que producen y los dueños son casi mil familias que forman parte de la Sociedad Rural, personas físicas que firmaron un poder para que alguien firme un cheque”, añadió el economista.

Y fue aún más allá: “La Sociedad Rural administra la feria de Palermo, dueños de grandes extensiones de tierras. Tenés que bajar costos de producción y lo hacés con una ley de arrendamiento, la primera es de principios del Siglo XX creado por la Federación Agraria, la cual nucleaba a los productores. Cuando bajás el costo del alquiler, podés poner las retenciones donde deben estar sin perjudicar la rentabilidad al productor. Con esas retenciones, empezás a pagar la deuda”.

“Así podés poner la Argentina a crecer, mientras todos te hablan de ajuste y que la electricidad es barata, nosotros decimos que hay que reindustrializar la Argentina y para eso hay que bajar la matriz energética. El problema del Polo Petroquímico es el precio de la energía. Los alimentos deben volver a ser abundantes y baratos como en la década ganada”, aseveró Moreno, ingresando en el segmento final de su testimonio.

Respecto de la ciudad, evaluó que “el Puerto de Bahía Blanca debería exportar los derivados del gas, para eso está el Polo Petroquímico, pero si los insumos son carísimos, no le pueden vender nada a nadie. La política no es hacer lo que se puede beneficiando a los factores de poder, el peronismo nació para confrontar con eso. De viejo voy a querer hacer política mirando de abajo para arriba y la gente me tiene que ayudar. Puede ser que sea difícil”.

“En la década ganada, Cristina se rindió, por eso empezó a encontrarse con Melconián y como era imposible de llevar adelante las revoluciones, ahora elige a Massa. Y antes eligió a Alberto, ambos son iguales. El que piense que el actual presidente no toma decisiones está equivocado, el tema es que las toma todas mal. Lo quisieron caricaturizar. Y Massa toma decisiones, pero su hoja de ruta será Melconián. No se podrá pagar la luz, llenar la heladera ni usar el celular. Dejame pensar en una Argentina más justa, con una matriz energética como debe ser”, dijo el referente del partido Principios y Valores.

Asimismo, refirió: “Con la cantidad de gas que tiene Argentina en el off shore más allá de Vaca Muerta lo que hay que hacer es generar más urea y apostar a la productividad. El sector privado de argentina está lleno de plata, la deuda es del sector público, que en su momento se encargó de poner el dinero en Puerto Madero. El problema de Bahía Blanca es el agua y ahí te aparece otra inversión, por más que haya que hacer un acueducto, cuál es el problema. El gobierno peronista lo puede hacer, pero se necesita poner el país a trabajar”.

“Melconián asesora a Massa, Bullrich, Larreta y Schiaretti y hasta rodearon a Milei que se convirtió en el status quo. Los únicos distintos somos nosotros. Si votás a Rodríguez Larreta te va a ir mal vos y a tu familia. Son muchachos que no quieren reindustrializar la argentina, no le molesta la inflación al alza ni los planes. Ya lo hizo Macri cuando los multiplicó. La única manera de eliminar los planes es generar un obrero más”, finalizó Moreno.

Anécdota de Lousteau

Guillermo Moreno ventiló una anécdota que involucra a Martín Lousteau (con quien lo une un encono desde aquella pelea en plena Plaza de Mayo a la vista de todos, en tiempos de la resolución 125 sobre retenciones móviles y el voto no positivo de Julio Cobos).

“Lousteau se masturbaba antes de tomar una decisión importante, lo escribió en su libro. Luego le mostré a Cristina ese libro y le pregunté si le daba la mano o un beso, a lo que ella me contestó que este muchacho es un asqueroso”, recordó.